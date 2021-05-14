إزالة ثانى حالة تعد بالبناء المخالف فى العيد بغرب الأقصر

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن هدم ثان حالة تعد مخالف على أرض زراعية خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وكان قد قام أحد المواطنين ويدعى م.ع.س. بقرية الرزيقات بحرى حوض أولاد سند البحرى بالبناء المخالف على أرض زراعية على مساحة ١٧٥ متر البناء بالطوب الأبيض الجيرى والأسمنت بارتفاع يصل طوله إلى ٣ متر تقريبا مستغلا إجازة العيد ولكن موظفى الوحدة المحلية لمركز أرمنت كانوا على يقظة.

تم هدم البناء المخالف بشكل يدويا نظرا لصعوبة دخول المعدات لضيق المكان .



وأكد رئيس المدينة على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين بعدم البناء المخالف مرة أخرى.

تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة من الوزارة .