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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

٦ آلاف جلسة غسيل كلوى لـ ٣ آلاف مريض خلال إجازة العيد بالدقهلية

وحدات للغسيل الكلوى
وحدات للغسيل الكلوى بالدقهلية

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الجمعة ان جميع وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية وعددها ٣٣ وحدة غسيل كلوي تعمل بكامل طاقتها خلال اجازة عيد الفطر المبارك .
وأضاف أت وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية تقدم  الخدمة لعدد ٣٠٠٠ مريض غسيل كلوي بشكل منتظم ثلاثة مرات اسبوعيا ومن المنتظر إجراء  ٦٠٠٠ جلسة غسيل كلوي خلال اجازة عيد الفطر الجارية مدة الجلسة الواحدة لكل مريض ٤ ساعات وتم تامين وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتلك الجلسات مشيرا الى ان الفرق الطبية بصحة الدقهلية ترفع شعار عيدنا هو راحة المريض وخدمته. 
كما قدم  الشكر لكافة الاطقم الطبية العظيمة بكافة وحدات الكلي بالدقهلية علي هذا المجهود العظيم . 

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الغسيل الكلوى سعد مكي وحدات مريض بالدقهلية وكيل وزارة وزارة الصحة الكلى غسيل

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