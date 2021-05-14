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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يسعى لعبور إنبي وتعزيز صدارته للدوري

صدى البلد

يدخل الزمالك اختبارا جديدا في الدوري المصري، حين يستضيف منافسه إنبي اليوم الجمعة باستاد القاهرة، في الجولة 22 من عمر البطولة المحلية.

ويسعى الزمالك لتعزيز الصدارة التي يحتلها برصيد 45 نقطة، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد أن خرج الفريق الأبيض بالتعادل من مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي.

ويستعيد الزمالك جهود حارسه محمد أبو جبل بعد تعافيه من فيروس كورونا، بينما يغيب الظهير الأيسر عبد الله جمعة لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

كما يغيب القائد محمود عبد الرازق شيكابالا لإيقافه مباراتين، على خلفية إشارته للحذاء رداً على هتافات معادية في لقاء القمة.

وقال أسامة نبيه المدرب العام للزمالك لموقع ناديه، إن الفريق الأبيض أغلق تماماً صفحة مباراة الأهلي، وتركيزه كله ينصب على عبور عقبة إنبي الذي يعد منافساً قوياً.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن الإرهاق سيكون العقبة الأكبر أمام فريقه، خاصة أنه خاض مباراة الأهلي يوم الإثنين الماضي، ولكنه شدد على تركيز فريقه لتحقيق الفوز على إنبي.

ويتسلح إنبي، صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة، بإمكانية تحقيق مفاجأة أمام الزمالك بقيادة المدير الفني المخضرم حلمي طولان والذي سبق وفاز 6 مرات على الزمالك في مسيرته التدريبية، من بينها مرة مع إنبي.

ويغيب عن إنبي لاعب خط الوسط صلاح ريكو للإصابة ومهاب ياسر للإيقاف ولكن الفريق البترولي يعتمد على تألق الثنائي النيجيري دينوبيتر جودي وجون إيبوكا.

ووافق اتحاد الكرة على تأجيل لقاء الأهلي ضد وادي دجلة بجانب مباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي إلى شهر يوليو المقبل، أثناء فترة إقامة أولمبياد طوكيو.

الزمالك الدوري المصري اتحاد الكرة فيروس كورونا الأهلى انبي شيكابالا باتريس كارتيرون

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