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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور ثانى أيام عيد الفطر

أسعار الخضروات و
أسعار الخضروات و الفاكهة

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  اليوم الجمعة 14 مايو 2021 ثانى أيام عيد الفطر وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور 

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.50 و 4 جنيهات، البطاطس بين 1.50 و 2.9 جنيه، البصل بين 1.50 و 3.8 جنيه.

وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 2 و 4.5 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 3.5 جنيه، الباذنجان البلدي بين 1.75 و 2 جنيه.


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 2 و 3 جنيهات الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 3 جنيهات.


فيما سجلت أسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2 إلى 3.5 جنيه، الخيار البلدي بين 2 الى 3.5 جنيه.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور 

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 6 و 16 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيهات.

و سجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 8 جنيهات، سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيهات، كانتلوب بين 2.5 و 4.5 جنيه، سعر كيلو الفراولة 4 و 7 جنيهات.





 

اسعار الخضراوات سوق العبور اليوم الجمعة جنيه

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