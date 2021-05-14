الغيابات تضرب الأهلي فى مباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد السلام، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت فى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكانت وصلت بعثة فريق صن داونز الجنوب إفريقي امس الى مطار القاهره الدولي استعدادا لمواجهه النادي الاهلي يوم السبت ضمن مباريات ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا شهدت مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ربع النهائي.

غيابات الاهلى أمام صن داونز

ومن خلال القائمة التى أعلنها بيتسو موسيمانى يتضح استمرار غياب التونسى على معلول الظهير الأيسر بسبب الاصابة التى تعرض لها فى فبراير الماضى أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية ، كما يغيب حمدى فتحى المصاب بكسر فى الذراع وسعد سمير المصاب بشد فى العضلة الضامة والثنائى كريم نيدفيد ومحمد محمود الغائبان منذ فترة طويلة.