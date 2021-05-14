لمواجهة كورونا.. توقف الرحلات النيلية لليوم الثاني في كفر الشيخ|شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ لليوم الثاني على التوالي، توقف جميع الرحلات النيلية في مدن ومراكز دسوق وفوه ومطوبس، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وتعد الرحلات النيلية في مدن كفر الشيخ المطلة على نهر النيل – فرع رشيد – من أبرز مظاهر الاحتفال بالأعياد خاصة في عيد الفطر وعيد الأضحى وأعياد الربيع وشم النسيم، إلا أنه تم منع المراكب النيلية من إقامة رحلاتها المعتادة؛ لمنع الازدحام والتجمعات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ محافظ كفر الشيخ، أن هناك متابعة دائمة على مدار الساعة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مؤكدا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع الأحياء للتأكد من استمرار غلق كافة الحدائق والمتنزهات والشواطي ومنع التجمعات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وأعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها المحافظة في كافة الهيئات والمناطق.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وحرصا علي سلامتهم خاصة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة، وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا .



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