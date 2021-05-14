تهدد حياتك.. تعرف على مخاطر تناول السناكس على الصحة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الحلويات المختلفة والمقرمشات والسناكس اللذيذة في العيد للاحتفال في المنزل بأجواء عائلية مميزة.

ولكن كثرة تناول المقرمشات يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، وأهمها التهاب جهاز المناعة، يعد الالتهاب المستمر بعد الأكل مشكلة لأنه يلحق أضرارًا جانبية متكررة بجسمنا مما يضر بشدة بصحتنا بمرور الوقت.

وظهر الالتهاب المزمن منخفض الدرجة كحلقة وصل مهمة للعديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير المعدية بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 .

لكن ما نعرفه هو أن تناول المقرمشات لا يزيد فقط من احتمالية ارتفاع علامات الالتهاب ، ولكن تناول السعرات الحرارية المفرطة يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، كما تم ربط تناول الطعام في وقت متأخر بارتفاع نسبة الكوليسترول والجلوكوز ويمكن أن يجعلك أكثر مقاومة للأنسولين .،هذا يجعلك تشعر بالجوع أكثر في اليوم التالي.

لذلك قد يكون من المفيد دمج طعامك في وجبات أقل، والحرص على تناول الوجبات الصحية التي تساعد على تقوية المناعة.

المصدر theconversation