اليوم... ختام منافسات التراب للرجال والسيدات في كأس العالم للرماية

تختتم اليوم منافسات التراب للرجال والسيدات ضمن فعاليات كأس العالم للرماية والتي تقام في إيطاليا خلال الفترة من 7 إلي 17 مايو 2021.



حيث ينافس لاعبين المنتخب الوطني المصري في منافسات التراب للرجال في المركز الثالث عشر باجمالي 205 نقطة، حيث استطاع احمد زاهر احراز 72 نقطة، عبد العزيز محيلبه 70 نقطة، محمد حسام فؤاد 63 نقطة، في اجمالي محاولاتهم الثلاث الاولي، ليتبقي 4 محاولات اخري.

كما تنافس ماجي العشماوي في منافسات التراب للسيدات بجمالي 66 نقطة، وسحر طلعت بإجمالي 55 نقطة في إجمالي محاولاتهم الثلاث الاولي.



وكانت مصر استطاعت الفوز بذهبية الاسكيت في البطولة والتي احرزها عزمي محيلبة، لتاتي مصر في المركز الثالث في ترتيب الدول الحاصل على الميداليات حتي الان حيث تأتي الولايات المتحدة الامريكية في المركز الاول برصيد 5 ميدالية "2 ذهب – 2 فضة – 1 برونز" تليها ايطاليا في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات " 2 ذهب – 1 فضة – 1 برونز".

وتتكون البعثة المصرية من "ماجي عشماوي- يوسف عاشور – مصطفي حمدي – محمد حسام فؤاد – طلعت ماضي – ياسين ماضي – عبد العزيز محيلبه – عزمي محيلبه – سحر طلعت – احمد زاهر".



الجدير بالذكر انه استطاع المنتخب الوطني المكون من الثلاثي احمد زاهر وعبد العزيز محيلبه واحمد قمر من الفوز ببرونزية التراب للفرق في منافسات بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش – إسكيت – تراب" والتي إستضافتها مصر خلال الفترة من 22 فبراير إلي 5 مارس 2021.



وكان أحمد زاهر قد ضمن بطاقه تأهله إلي أولمبياد طوكيو 2021، وذلك بعد حصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية والتي أقيمت بالمكسيك 2019.