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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج اللي مالوش كبير: فشل المسلسل كان ممكن يقعدني في البيت.. فيديو

المخرج مصطفى فكري
المخرج مصطفى فكري

قال مصطفى فكري، مخرج مسلسل اللي ملوش كبير، إن المخرج هو مرآة الممثل، مشيرًا إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ليست ممثلة كوميدية فقط، مضيفا إنها "كانت صعبانة عليا أنها حاصرة نفسها في الكوميديا".

وتابع مصطفى فكري، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "الأولى"، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز بذلت مجهودا ضخما في دورها في مسلسل "اللي مالوش كبير" وفاجأته كثيرا، ولم يكن يتخيل أن تصل لهذا المستوى.

وأشار إلى أنها اكتسبت رصيد كبير لدى الجمهور جعلها تتنازل عن بعض الأمور، وعلى سبيل المثال تخليها عن الميكاب في بعض المشاهد.

وأضاف أن جميع العاملين بالمسلسل بذلوا مجهود قوي في خروج لبعمب بهذا الشكل، وأن الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز كانا أكثر الممثلين الذين عليهم ضغط في المسلسل.

وأردف أن فشل هذا المسلسل كان من الممكن أن يعطل ياسمين وأحمد لفترة طويلة عن الفن، مضيفا: “فشل المسلسل كان ممكن يقعدني في البيت”.

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