ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على منافسه فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة بينهم من عمر الجولة 34 من الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

وخلال المباراة تمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل الهدف الرابع لفريقه ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهدفه في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد رفع محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 21 هدفا ليتساوى مع الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام، قبل نهاية الدوري الإنجليزي بجولتين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :

محمد صلاح، ليفربول، 21 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 21 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

سون هيونج، توتنهام، 17 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 16 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 15 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 13 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 12 هدفًا.

ومن المنتظر أن يواجه فريق ليفربول منافسه فريق ويست بروميتش البيون يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف، بينما يواجه فريق بيرنلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع.