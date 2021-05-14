الصحف السعودية.. تحذيرات من جمع التبرعات غير الشرعية.. وإشادة واسعة بكلمة الملك سلمان في عيد الفطر

بروتوكول جديد لعودة الجماهير للملاعب السعودية

خادم الحرمين يشيد بالمرابطين من أبناء الوطن على الثغور

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها بعنوان ( وطن الخـير ): وطننا وطن المحبة والخير والعطاء في كل الأوقات، ومنبع الخير الممتد الذي لا ينضب، فبفضل المولى -عز وجل- الذي هيأ لنا قيادة تشرئب لها الأعناق متطلعة لحكمتها ورصانتها وسداد رأيها ومواقفها المعلنة دوماً التي تريد الأمن والأمان والاستقرار والرخاء للعالم أجمع.



وأضافت : أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أكدت على تصميم المملكة المضي في توجهاتها الخيرة للعالمين العربي والإسلامي وكذلك العالم، لتكون واحة آمنة مستقرة مزدهرة في ظل الجائحة التي اجتاحت العالم، وغيرت الكثير من المفاهيم المتعلقة بالعلاقات بين الدول، وأظهرت تكاملاً دولياً غير مسبوق قادته المملكة من خلال رئاستها لقمة العشرين بكل حكمة واقتدار ساهما في أخذ العالم إلى آفاق رحبة لتجاوز الجائحة على الصعد كافة بتعاون دولي أثمر عن مواجهتها بكل تداعياتها.



وأكدت :أن الله -عز وجل- شرف بلادنا بأن جعل فيها الحرمين الشريفين، وهو شرف ليس بعده شرف، ففي كلمته الضافية قال -حفظه الله - :«نحمد الله الذي أكرمنا في هذه البلاد المباركة قيادة وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، خدمة نتشرف بها، ونبذل في سبيلها الغالي والنفيس، مولين سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم كل عنايتنا واهتمامنا، وما اتخذته حكومة المملكة هذا العام من إجراءات إنما كان هدفه حمايتهم وتوفير أعلى معايير السلامة لهم في ظل أزمة كورونا»، فلله الحمد والمنة أن منحنا هذا الشرف وذاك الكرم اللذين هما مسؤوليتان عظيمتان تقوم بهما المملكة خير قيام، يشهد لها القاصي والداني.



وختمت : خادم الحرمين أشاد في الكلمة الملكية بالمرابطين من أبناء الوطن على الثغور، وفي المجال الصحي والخدمة المدنية الذين يقومون بواجباتهم على الوجه الأكمل لخدمة الوطن والمواطن.

ورأت صحيفة " اليوم " في افتتاحيتها بعنوان ( نهج المملكة الإنساني): يتغير الزمان والحيثيات المحيطة والمؤثرات والتحديات وتبقى الأسس والـثوابت الـتي تمتاز بها المملكة العربية السعودية راسخة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واليوم يعود عيد الفطر المبارك بما يحمله من بشائر فرح وابتهال للأمة الإسلامية جمعاء، وكذلـك ما يحمل من مشاهد وشواهد على تأصل تلك القيم المبنية



وأضافت : على كتاب الله وسنة نبيه صلـى الله علـيه وسلـم هـنا حيث مهبط الوحي وقبلة المسلمين، بما يتم رصده من مشاركة القيادة الحكيمة بقية المواطنين الاحتفاء بهذا اليوم المبارك وفي ذات الوقت استدامة للجهود المتضافرة التي تحرص على راحة كل من قصد الحرمين الشريفين معتمرا أو زائرا على وجه الخصوص وسلامة النفس البشرية في ظل هذه الظروف الاستثنائية في عموم البلاد.



وقالت : لنقف مجددا مع كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ. والتي ذكر فيها أن هذه البلاد المباركة قد أكرمها الله قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الـشريفين وخدمة قاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، خدمة نتشرف بها، ونبذل في سبيلها الغالي والنفيس، مولين سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم كل عنايتنا واهتمامنا، وما اتخذته حكومة المملكة هذا العام من إجراءات إنما كان هدفها حمايتهم وتوفير أعلى معايير السلامة لهم في ظل أزمة كورونا، فخورين بمساهمة بناتنا ضمن فرق أمن الحج والعمرة، وتأكيده أن مواجهة هـذه الجائحة التي حلت بالعالم تتطلب منا جميعا الالتزام بالتدابير الصحية التي تعلنها وزارة الصحة، وبالتباعد الاجتماعي، وضرورة أخذ اللقاحات، مما سيعمل بحول الله على تحصين مجتمعنا العزيز من مواطنين ومقيمين، مواصلين العمل ضمن المجموعة الدولية لمواجهة هذا الوباء، تأكيدا لدور المملكة الإنساني، للمحافظة على ما تحقق من منجزات وتجاوز جميع آثار الجائحة بشكل كامل بإذن الله تعالى.



وأردفت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها بعنوان ( حتى لا يتحول الخير إلى شر ): ليست جديدة عمليات الاحتيال بأشكالها المختلفة على الساحة، وهي تعود حتى إلى ما قبل زمن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتوسع نطاقها في أعقاب وصول معظم الناس إلى هذه الوسائل، وقد عانت الدول وجود كثير من الجهات والمنظمات والأفراد واختصاصهم بجمع الأموال من الناس بغير وجه حق، ولا سيما في المناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة.



وأضافت : أن يركز هؤلاء تحديدا في عملياتهم غير المشروعة على المناسبات الدينية تحديدا، لأنهم يعتقدون أن نسبة المتبرعين الأبرياء ستكون أكبر مما هي عليه في مناسبات أخرى، فنسبة من الناس يحبون أعمال الخير، ويقومون بالفعل بالتبرع دون أن يسألوا أو يستفسروا عن الجهات التي تصل إليها تبرعاتهم، وهذه مسؤولية يتحملها المتبرع، الذي ينبغي أن يكون واعيا وفطنا ولديه ثقافة كافية وقناعات واضحة بأن يقدم تبرعاته وإسهاماته الخيرية بالوسائل المشروعة المعروفة والمعلنة، والأمر لا يحتاج إلى ثقافة كبيرة، فكل ما على المتبرع وفاعل الخير أن يتجه إلى الجهات المختصة، ويقدم ما يريد أن يقدمه من تبرع، ولهذا السبب جاء تحذير رئاسة أمن الدولة في المملكة للناس، بألا يسهموا - دون قصد - في عمليات الاحتيال هذه.



وبينت : أن التحذير يأتي حرصا من الجهات المختصة في السعودية على سلامة العمل الخيري بكل أشكاله، وأن يتم عبر القنوات الرسمية والشرعية في الوقت نفسه، وبالتالي تنامي مصادر دخل تلك الجهات الخيرية، والجهات التي تقوم بالاحتيال في هذا المجال تستخدم بصورة كبيرة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتتبع أساليب احتيال ملتوية ومختلفة لخداع الناس، وقد نجحت في بعض الأحيان بالفعل في تحصيل تبرعات، وهذه الجهات ليست معروفة، وتقوم بأعمالها المشينة والسيئة خارج أراضي المملكة، ولا تخضع في الأماكن التي تطلق عملياتها منها للرقابة الحكومية، والجهات المشار إليها تحولت مع الوقت إلى منظمات خطيرة تقوم بنهب أموال الناس بالباطل، ويمكنها أن تتسبب في أضرار مجتمعية مضرة، والمشكلة كبيرة على الصعيد العالمي، وتقوم السلطات المختصة في السعودية بكل ما تستطيع من أجل الحد منها ومحاصرة من يقومون بها.



وقالت : من المخاطر الناجمة عن جمع التبرعات غير الشرعية من جهات مجهولة، أن هذه الأموال تذهب في مسارات خطيرة، بما فيها تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أعمال تضرب المجتمعات في العمق، وفي الأعوام الماضية، تمكنت السلطات في أكثر من بلد من ضبط مجموعات تجمع التبرعات المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت حجج العمل الإنساني، وتبين بعد ذلك أنها تمثل مصدرا أساسيا للمنظمات والعصابات الإرهابية هنا وهناك، وخطت السعودية خطوات مختلفة للحد من نشاط هذه العصابات على الشبكة الدولية، ورصدت أموالا كبيرة على مدى أعوام للقضاء عليها، ضمن الدور الذي ألزمته لنفسها بمحاربة الإرهاب والجريمة، ليس فقط على أرض المملكة، بل خارجها، ومن هنا يأتي تحذير رئاسة أمن الدولة في الوقت المناسب، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى أي إيضاح أكثر، فإذا أردت أن تقدم التبرعات، فما عليك إلا التوجه إلى الجهات الخيرية الشرعية، وهناك منصات معروفة ومعترف بها من قبل الجهات المختصة في الدولة، وهي كثيرة وتخضع للتنظيم الحكومي بصورة دورية وفق اللوائح والأنظمة الصادرة.



وختمت : أن الجهة المخولة بإيصال تبرعات السعوديين إلى محتاجيها خارج المملكة هي "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، وهذا المركز يتصدر - في الواقع - المشهد العالمي في الأعمال الخيرية وتتسع دائرة خريطته إلى عديد من دول العالم، وتجاوز إلى أبعد الحدود الجغرافية، خصوصا في ظل الدعم الذي لا يتوقف له من جانب القيادة العليا في المملكة، فضلا عن وجود أدوات تطويرية مستمرة له، تأخذ في الحسبان أي تحول في سياق العمل الإنساني والخيري، دون أن ننسى، أن أي تبرع غير مشروع في السعودية، يضع صاحبه في مواجهة المساءلة القانونية من السلطات والجهات المختصة.



أما صحيفة عكاظ فأبرزت خبر أصدار وزارة الرياضة أخيراً البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، الذي تضمّن عدداً من الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد وارتداء الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.

ويأتي ذلك إلحاقاً للقرار الصادر في 29 مارس 2021، الخاص بحضور الجماهير المحصّنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد الصادرة في حينه.

