ما يحدث في القدس وغزة جريمة لا تغتفر.. أحمد زاهر يعلق على القصف الإسرائيلي لغزة

علق الفنان أحمد زاهر على تعرض قطاع غزة للقصف برا وبحرا وجوا من قبل الإرهاب الإسرائيلي.



وكتب أحمد زاهر عبر انستجرام قائلا "ما يحدث في القدس و غزه جريمه لا تغتفر حسبنا الله ونعم الوكيل كلنا ندعي لأخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم و هاينصرهم باذن الله الدعاءيرالقدر #تحيا_فلسطين #فلسطين_باقية_وستبقى#فلسطين_باقية_رغم_انوف_الظالمين #لا_توجد_دولة_اسمها_اسرائيل #فلسطين_حرة ".



وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن المدفعية الإسرائيلية والدبابات احتشدت شمال قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق والتمهيد لعملية برية.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل حشدت قواتها على طول الحدود واستدعت 9000 جندي من قوات الاحتياط بعد أيام من القتال مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وأطلقت قوات المقاومة الفلسطينية نحو 1800 صاروخًا تجاه إسرائيل، فيما شن جيش الاحتلال أكثر من 600 غارة جوية استهدف خلالها مبان سكنية ومدنيين بذريعة مهاجمة قوات المقاومة.

وجاء تصعيد القتال في الوقت الذي اندلعت فيه أعمال عنف طائفية في إسرائيل لليلة رابعة على التوالي مع اشتباكات بين حشود من اليهود والعرب في بلدة اللد، حيث اندلع القتال على الرغم من الوجود المعزز للشرطة بأمر من المسؤولين الإسرائيليين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعرض المستوطنات الإسرائيلية لنحو 2000 قذيفة صاروخية أُطلقت من غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل منذ اندلاع المواجهات الاثنين الماضي.

وكان قوات الاحتلال أعلنت صباح اليوم أن 7 إسرائيليين قتلوا وأصيب 523 آخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة