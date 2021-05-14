عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما يحدث في القدس وغزة جريمة لا تغتفر.. أحمد زاهر يعلق على القصف الإسرائيلي لغزة

صدى البلد

علق الفنان أحمد زاهر على تعرض قطاع غزة للقصف برا وبحرا وجوا من قبل الإرهاب الإسرائيلي.

 
وكتب أحمد زاهر عبر انستجرام قائلا  "ما يحدث في القدس و غزه جريمه لا تغتفر حسبنا الله ونعم الوكيل كلنا ندعي لأخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم و هاينصرهم باذن الله الدعاءيرالقدر #تحيا_فلسطين #فلسطين_باقية_وستبقى#فلسطين_باقية_رغم_انوف_الظالمين #لا_توجد_دولة_اسمها_اسرائيل #فلسطين_حرة ".
 

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن المدفعية الإسرائيلية والدبابات احتشدت شمال قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق والتمهيد لعملية برية.

 

وذكرت الوكالة أن إسرائيل حشدت قواتها على طول الحدود واستدعت 9000 جندي من قوات الاحتياط بعد أيام من القتال مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.

 

وأطلقت قوات المقاومة الفلسطينية نحو 1800 صاروخًا تجاه إسرائيل، فيما شن جيش الاحتلال أكثر من 600 غارة جوية استهدف خلالها مبان سكنية ومدنيين بذريعة مهاجمة قوات المقاومة.

وجاء تصعيد القتال في الوقت الذي اندلعت فيه أعمال عنف طائفية في إسرائيل لليلة رابعة على التوالي مع اشتباكات بين حشود من اليهود والعرب في بلدة اللد، حيث اندلع القتال على الرغم من الوجود المعزز للشرطة بأمر من المسؤولين الإسرائيليين.

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعرض المستوطنات الإسرائيلية لنحو 2000 قذيفة صاروخية أُطلقت من غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل منذ اندلاع المواجهات الاثنين الماضي.

وكان قوات الاحتلال أعلنت صباح اليوم أن 7 إسرائيليين قتلوا وأصيب 523 آخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة

إسرائيل فلسطين حماس اليوم الجمعة المدفعية الإسرائيلية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة فى أسبوع.. إيقاف شيكابالا مباراتين وتزوير فى أعمار لاعبي منتخب الناشئين الأبرز

مستشار النمسا يرفع علم دولة الاحتلال فوق مقر إقامته

سيدة تقيم جنازة لنفسها وتدعو أصدقاءها لحمل النعش

المقاومة الفلسطينية تستهدف بلدات إسرائيلية بالصواريخ وسط استمرار القصف على غزة

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر عن فلسطين: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة|فيديو

للأطباء| حبس وغرامة 300 ألف جنيه حال إصابة مريض بعاهة مستديمة أثناء العلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر عن فلسطين: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة|فيديو

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

رياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس ثالث أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة

احذروا.. تناول هذه الأدوية قبل تلقي لقاح فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ