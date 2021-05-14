شبكة تنمية منصة فريدة تربط الدول الأفريقية من خلال معاهد التدريب

القومى للحوكمة:

استعرض المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنه، أهداف وجهود شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا “تنمية” التابعة للمعهد.

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنه تم إطلاق مبادرة لإنشاء شبكة أفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب، أثناء انعقاد المنتدى الأفريقي الأول للحوكمة والتنمية في أبريل 2019.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفرقية لتكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الأفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة، والتنسيق وتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وتكوين شراكات فعالة، سواء كانت هذه المعاهد حكومية أو غير حكومية أو خاصة.

وأضافت أن الشبكة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب العاملين في الجهاز الإداري للدولة في القارة الأفريقية وتفعيل ونشر مباديء الحوكمة على المستوى المصري والأفريقي، كما سيكون لهذه الشبكة دورها في تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقي 2063: أفريقيا التي نريدها.

وفيما يتعلق بمجالات اهتمام الشبكة أوضحت الدكتورة حنان رزق رئيس شبكة "تنمية" أنها تتمثل في تدريب الجهات الحكومية، الحوكمة، التنمية المستدامة، لافتة إلى أن أنشطة التدريب والتطوير الوظيفي والاستشارات والنشر الخاصة بشبكة تنمية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، الأجندة الأفريقية 2063، دستور جمهورية مصر العربية 2014، رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وركيزتها الرابعة مؤسسات عامة فعالة ومنتجة، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مدونة السلوك الوظيفي المصرية 2019ــ2023، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018 ــ 2022 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017.

وأوضح تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الشبكة نجحت منذ إنشائها في التعاون مع العديد من البلدان الأفريقية وقدمت العديد من البرامج التدريبية المهنية بالقاهرة، وتحول نظام التدريب إلى النظام الافتراضي بسبب انتشار وباء كورونا.

كما قامت شبكة "تنمية" بالعديد من الأنشطة الأخرى لدعم التسويق للشبكة وتقوية تأثيرها على المستوى القاري مثل التنسيق لتوقيع برتوكول تعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (وزارة الخارجية) لتنظيم سلسة من الويبينار مشتركة تستهدف عدد من المشاركين من مختلف الدول الأفريقية وتنظيم عدد من الدورات التدريبية مقترحة من الجانبين في موضوعات خاصة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063

إضافة إلى العمل على مقترح تعاون ثلاثي مع أحد الجهات الوطنية أو الدولية لنقل الخبرات المصرية من خلال تنظيم برامج إعداد المدرب المحترف TOT أو تمويل المؤتمرات أو التعريف بأفضل الممارسات المصرية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم تطوير الموقع الإلكتروني للشبكة وتزويده بالأخبار المحدثة بشكل مستمر.

ولفت التقرير إلى أن الشبكة قامت بإرسال مقترحات تعاون مشترك إلى المنظمات الأفريقية مثل "تنمية" وكلية الخدمة المدنية في موريشيوس وكلية كينيا للإدارة الحكومية، كما تم إرساء نقاط اتصال جديدة للشبكة في بلدين إفريقيين ، كما قامت الشبكة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للحوكمة العالمية والتنمية في ديسمبر 2020.