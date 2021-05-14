بمناسبة عيد الفطر المبارك.. وزيرة التضامن تقدم هدايا وعيديات لـ 11 ألف ابن من أبناء مصر

أهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هدايا وعيديات لـ ١١ ألف ابن من أبناء مصر في دور الأيتام على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقام فريق من المتطوعين بالتواصل مع الدور بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم ، وإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم.

وقامت مبادرة " بينا " التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز هدايا العيد واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار من خلال غرفة عمليات خاصة.

كما قامت مبادرة " بينا " بتنفيذ ورشة عمل توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الألعاب وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه من أجل إسعاد أبناء مصر.

430b35a8-8aaf-4496-b4b9-b829cff9aafa

581de3c6-dc6f-4b50-9ac8-7a1574c5f9ff