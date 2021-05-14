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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة عيد الفطر المبارك.. وزيرة التضامن تقدم هدايا وعيديات لـ 11 ألف ابن من أبناء مصر

صدى البلد

 أهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هدايا وعيديات لـ ١١ ألف ابن من أبناء مصر  في دور الأيتام على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

 

وقام فريق من المتطوعين بالتواصل مع الدور  بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم ، وإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم.

 

وقامت مبادرة " بينا " التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز هدايا العيد واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار  من خلال غرفة عمليات خاصة.

 

كما قامت  مبادرة " بينا " بتنفيذ ورشة  عمل توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الألعاب  وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه من أجل إسعاد أبناء مصر.

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عيد الفطر المبارك وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن نيفين القباج عيد الفطر دور الأيتام

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