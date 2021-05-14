ضبط عصابة ارتدت نقابا لسرقة مشغولات ذهبية من منزل أسرة بالسنطة

لجأ رجلان وسيدة بمدينة السنطة إلى حيلة شيطانية لسرقة ربة منزل بقرية كفر كلا الباب حيث تخفوا فى زي النقاب تسللوا إلى منزلها واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من كشف ملابسات الواقعة وضبط متهم وسيدة وجارى ضبط الثالث والذين أقروا بارتكابهم الواقعة وضبط المسروقات .



بداية الواقعة بتلقى اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية بورود بلاغا لقسم شرطة السنطة بقيام تشكيل عصابي مكون من ٣ أشخاص يرتدين الزى النسائي "نقاب" قاموا بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من ربة منزل بعد اعتدائهم عليها وتكتيفها بالحبال.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات .