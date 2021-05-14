انفوجراف..استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٣٨، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٧ الى ١٣ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، كما هنأ أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، كما توجه الوزير بالتهنئة ايضا الى كافة العاملين بالقطاع الزراعي وجموع مزارعي مصر وفلاحيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.



كما استقبل السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ ابراهيم، والوفد المرافق له في ختام زيارته للقاهرة، حيث اعتمد الوزيران محضر اللجنة العليا والذي أكد على البدء فى اجراءات انشاء مزرعة نموذجية مشتركة للانتاج الحيوانى، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكى، والعمل على تحسين طرق الصيد وعلى مكافحة عمليات الصيد الجائر والتجريف، وكذلك التعاون فى مجال صحة وأمراض وجودة المنتج السمكى وذلك لتلبية احتياجات السودان من الثروة السمكية.



وشهد وزير الزراعة، توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مكتب مصر والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتطوير نظم الإنتاج وتحقيق الاستدامة في صناعة الدواجن وتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين في مجال تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومبتكرة لنظم الإنتاج المختلفة والخاصة بصناعة الدواجن وتعزيز العمل لتحقيق نُهُج متكاملة للاستدامة، كما استقبل الوزير، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" الممثل الاقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر، مناسبة توليه منصبه الجديد وبداية عمله من مكتبها الإقليمي بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

والتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باللواء طارق الشربيني رئيس الشركه القابضة لاستصلاح الأراضى وابحاث المياه الجوفيه ورؤساء الشركات التابعة لها، حيث ناقش معهم اوضاع الشركات والاجراءات الاصلاحية التى تم اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتامينات والضرائب.

كما قرر وزير الزراعة تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لخدمة المواطنين والمزارعين، كما وجه وزير الزراعة بإعلان حالة الاستعداد القصوى للادارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمنع التعديات على الاراضي الزراعية خلال الاجازة والتعامل بالازالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، كما اكدت الوزارة، استمرار غلق حدائق الحيوان والاورمان والاسماك، وكافة الحدائق التابعة لها في القاهرة والمحافظات المختلفة، وذلك التزاما بقرارات مجلس الوزراء، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف وفيديو توعوي، يوضح للمزارعين الفوائد التي تعود عليهم نتيجة التحول الى نظم الري الحديث، والتي تعد من المشروعات العملاقة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتتبناها الدولة ضمن استراتيجيتها بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه، والتي تساعد في زيادة انتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات الانتهاء من اصدار أكثر من ٤ آلاف شهادة بنتائج تحليل العينات التي وردت من الجهات الرقابية والعملاء، وذلك خلال الايام ال ٤ الاخيرة، بمعدل ١٠٠٠ عينة يوميا، لافتا الى استمرار العمل في عطلة عيد الفطر المبارك، تيسيرا على عملائه، كما يواصل المعمل تطوير أقسامه بإضافة أحدث أجهزة التحليل الكروماتوجرافي لقسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية.

وبلغ إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح، على مستوى الجمهورية، حتى هذا الاسبوع حوالي 2 مليون فدان، كما بلغ اجمالي ما تم توريده الى وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي 2 مليون طن.

كما نفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ندوة ارشادية بيطرية بسوق الخميس بالعامرية بمحافظة الاسكندرية، وذلك لتوعية المربيين بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، واستعراض المزايا التي يقدمها الصندوق، كما تم عقد سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانب المصرى ونظيره الليبى ،وقد إستقبل الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمكتبه عدداً من المستثمرين الليبين والمصريين وذلك لتعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين فى مجالات الصيد والثروة السمكية ،بحضور كلا ً من اللواء أحمد كامل ممثلاً عن وزارة التخطيط ،واللواء محمد الجمل ممثلاً عن الشركة الوطنية للإستزراع السمكى والاحياء المائية.

IMG-20210514-WA0014

IMG-20210514-WA0012