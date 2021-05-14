الأزهر في أسبوع.. الإمام الطيب يهنئ الرئيس بعيد الفطر.. ويستنكر الصمت العالمي تجاه إرهاب الصهاينة في الأقصى.. والوعاظ يؤدون صلاة وخطبة العيد في المحافظات

الإمام الطيب يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

شيخ الأزهر يستنكر الصمت العالمي تجاه إرهاب الصهاينة في الأقصى

شيخ الأزهر: كل عام ومصرنا الغالية بخير والشعب الفلسطيني رمز الصمود

مرصد الأزهر يطلق حملة "مزاعم صهيونية" دعمًا لـ القضية الفلسطينية|تفاصيل

البحوث الإسلامية يعلن إطلاق حملة إلكترونية للتكافل الاجتماعي

مجمع البحوث الإسلامية يكشف عن حصاده جهوده في رمضان

وعاظ الأزهر يؤدون صلاة وخطبة العيد من 1580 مسجدا بمدن ومراكز الجمهورية

جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي والأدبي

جامعة الأزهر: عقد الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم قبل التحريرية



شهدت مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، الذي تزامن مع انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، عدة أحداث وقرارات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

استنكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صمت العالم تجاه الإرهاب الصهيوني في حق المسجد الأقصى.

وقال شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "لا يزال العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة".

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأطيب التهاني إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على أمتنا الإسلامية بكل الخير والأمن والسلام.

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هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وتابع شيخ الأزهر في منشور له :كل عام ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بخيرٍ وسلامٍ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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شارك وعاظ الأزهر الشريف في أداء صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في نحو ١٥٨٠ مسجدًا في مختلف مراكز ومدن محافظات الجمهورية يوم الخميس، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأوقاف بالمحافظات.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة توحيد الجهود التوعوية المبذولة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية بما يحقق دور المؤسسات الدينية في نشر التوعية بين الناس.

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أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا حول أبرز الأنشطة الدعوية التي نفذها خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطته التي أعلن عنها قبيل دخول الشهر الكريم، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية للوصول إلى أكبر عدد من الناس.

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أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حملة "مزاعم صهيونية"، يُفنّد من خلالها المزاعمَ التي يطلقها الكيان الصهيوني والتي عانى منها الشعب الفلسطيني ولا يزال يعاني من تداعياتها على مدار عقود طويلة، أدّت إلى قلب الكثير من الحقائق التاريخية الثابتة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بتأثيرٍ من مروجيها لدرجة يُخشى معها من تسلل هذه المزاعم المغلوطة إلى عقول الكثيرين.

واستمرارًا لدور مرصد الأزهر التوعوي بالقضية الفلسطينية، وإيمانا منه بأهمية نشر الحقائق وسعيًا لتحقيق هذه الغاية، ينشر مرصد الأزهر هذه الحملة والتي تحتوي على توثيقٍ لمقولات فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تأتي في صورة ردودٍ على تلك المزاعم الصهيونية الخطيرة.

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنفيذ حملة توعوية إلكترونية، بعنوان: «أغنوهم عن ذلّ السؤال» لدعوة الناس إلى تحقيق معاني التكافل المجتمعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين خصوصا في أيام عيد الفطر المبارك وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وبمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر.

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية البعوث الإسلامية.

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صدق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على أن تكون الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم للفرق النهائية قبل التحريرية، على أن يترك موعد بدء الامتحانات الشفهية في مادة القرآن الكريم لفرق النقل الأخرى حسب مقومات كل كلية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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