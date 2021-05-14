سكان المعادي يشكون من إزالة إحدى الحدائق وإنشاء سور حديدي منذ ٥ سنوات

أرسل القارئ ماجد عبد العليم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من ازالة احد الحدائق .

وقال عبد العليم في شكواه "هناك خطة ممنهجة لتدمير كل ما هو جميل في حي المعادي نحن في أول شارع ١٠٧ منذ ٥ سنوات نعاني من تدمير الحديقة الصغيرة في أول الشارع الفاصل بيننا وبين شارع ١٠٨ لعمل مشروع للمياه منذ ٥ سنوات ولم ينته ولم يتم إرجاع الشارع كما كان.



وأضاف ماجد عبد العليم قام الحي والشركة المنفذة بعمل سور صفيح حول المكان ثم زاد الطين بله بتأجير الرصيف لعمل جراج واستقطاب كل السيارت للمكان.

وأشار أن الحي هو سبب في دمار المعادي الجميله ارجو اتخاذ اللازم نحو هذه الشكوى وإعادة المظهر الحضاري للمعادي.

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