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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المعادي يشكون من إزالة إحدى الحدائق وإنشاء سور حديدي منذ ٥ سنوات

صدى البلد

أرسل القارئ ماجد عبد العليم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من ازالة احد الحدائق .

وقال عبد العليم في شكواه "هناك خطة ممنهجة لتدمير كل ما هو جميل في حي المعادي نحن في أول شارع ١٠٧ منذ ٥ سنوات نعاني من تدمير الحديقة الصغيرة في أول الشارع الفاصل بيننا وبين شارع ١٠٨ لعمل مشروع للمياه منذ ٥ سنوات ولم ينته ولم يتم إرجاع الشارع كما كان.


وأضاف ماجد عبد العليم قام الحي والشركة المنفذة بعمل سور صفيح حول المكان ثم زاد الطين بله بتأجير الرصيف لعمل جراج واستقطاب كل السيارت للمكان.

وأشار أن الحي هو سبب في دمار المعادي الجميله ارجو اتخاذ اللازم نحو هذه الشكوى وإعادة المظهر الحضاري للمعادي.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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