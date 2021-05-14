المطابع الأميرية تتيح منصة التشريعات والأحكام المصرية لـ المحامين

بروتوكول تعاون

وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والنقابة العامة للمحامين بروتوكول تعاون لاتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية لاعضاء نقابة المحامين.

قال أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إن هذا البروتوكول يستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذاأعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها.

وأشار إمام إلى أن دور الهيئة في إطار البروتوكول يتضمن اتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية، وإتاحة استخدام الموبايل أبلكيشن الخاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية، ، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن للمستخدمين من أعضاء النقابة.

من جانبه، أكد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، حرص النقابة على توفير وإتاحة التشريعات والاحكام المصرية للأعضاء من خلال المنصة الرقمية التى تتيحها هيئة المطابع الأميرية، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل دائما على توفير وتقديم الخدمات والأدوات والإمكانات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي لأعضائها.