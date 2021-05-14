مصرع طالب غرقا في مياه ترعة العباسي في ثاني أيام عيد الفطر بالغربية

لقي طالب مصرعه غرقًا في ثاني أيام عيد الفطر أثناء استحمامه بمياه الرياح العباسي بمحافظة الغربية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السنطة العام .



وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص غرقًا بمياه بحر الرياح العباسي بدائرة مركز السنطة .



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف وتم انتشال الجثة وتبين مصرع محمد.خ. ع 15 سنة طالب ومقيم بقرية كفر خزاعل بدائرة مركز السنطة وذلك أثناء استحمامه بمياه بحر الرياح العباسي حيث غرق وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى السنطة لاستخراج تصريح الدفن.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد لا توجد ثمة إصابات وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال أسرته أكدوا وفاته أثناء الاستحمام في البحر مع أصدقائه ولم يشتبه في وفاته جنائيا وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة استفكسيا الغرق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها .