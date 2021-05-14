شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

واجهت عروس موقفا محرجا عقب عودتها من شهر العسل بعد أسبوع من الزواج بعد أن زارتها شقيقة زوجها التي تسكن في مدينة مجاورة وجاءت لتزورهما لأول مرة.

وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن فتاة تبلغ من العمر 22 عاما في يوركشاير، تعرضت لسؤال غريب من شقيقة زوجها حينما سألتها عن غسالة الملابس.

وقع العريس والعروس قبل إتمام الزواج في ضائقة مالية، وقررا التغاضى عن بعض مستلزمات المنزل لتخفيف النفقات وشراؤها عقب إتمام زيجتهما وكان إتفاق سري بينهما لم يخبرا أسرتيهما به.

كانت غسالة الملابس إحدى مستلزمات المنزل التي ادخرا أموالها ولم يشترياها، ولكن طرح شقيقة العريس ذلك السؤال عليها وضعها في موقف محرج.

ونشرت السيدة مشكلتها عبر فيس بوك، ورأى بعض المتابعون أنه سؤال وقح من شقيقة زوجها وأنه ليس من حقها التفتيش في أغراض المنزل طالما لم يطلب منها العروسين إبداء الرأي.