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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالتا إصابة ووفاة بـ فيروس كورونا في سيناء

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، حالة إيجابية و11 حالة شفاء وحالة وفاة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 436 حالة، إلى جانب تسجيل 11 حالة شفاء لترتفع الحالات إلى 3558 حالة شفاء منذ بداية الجائحة وتشمل حالات العزل في المستشفيات والعزل المنزلي .

 

١٦٢ حالة وفاة:

 

وأشار إلى أن حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة بلغت 162 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 15 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و60 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس والتي تخضع للإشراف الطبي المباشر.

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن فتح مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى الشيخ زويد المركزى، وذلك للتيسير على أبناء المنطقة عند  تلقي اللقاح.  

وبلغ إجمالى عدد من حصلوا على لقاح كورونا علي مستوي المحافظة 1579 مواطنا، من كل الأعمار وخاصة كبار السن وهيئة التمريض والأطباء العاملين بمستشفيات العزل.

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حالة اصابة وفاة كورونا سيناء

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