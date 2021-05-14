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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمنع التجمعات.. استمرار الانتشار الأمني بشوارع الجيزة ثان أيام العيد

انتشار امني
انتشار امني

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة لليوم الثاني بعيد الفطر المبارك الانتشار الأمني بالشوارع لفرض السيطرة الأمنية، وتأكيد الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بمنع التجمعات، ومتابعة تنفيذ قرارات الغلق للمحال فى التاسعة مساء وغلق المقاهي وتسيير دوريات أمنية للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

وانتشرت أمس منذ الفجر قوات الأمن بالشوارع والميادين الكبرى والتمركزات المحددة لكل منها وكثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة الحملات المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية.

كما شنت مباحث المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملات ليلية للتأكد من الالتزام بقررا غلق المحلات والمولات والمطاعم. 

وعززت قيادات المباحث الجنائية التواجد الأمني والخدمات الشرطية بحثية ونظامية أمام المناطق التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، بهدف حفظ الأمن وضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع التجمعات.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة النسائية تساهم بدور فعال في الحفاظ علي الحالة الأمنية وان مشاركتها منذ عدة سنوات أدي إلي قلة نسب التحرش بشكل كبير وتنتشر قوات مكافحة العنف ضد المرأة بالشوارع مع القيام بدوريات أمنية علي كافة الطرق والشوارع وخاصة كورنيش النيل بالجيزة والعجوزة لضبط المتحرشين بقصد تأمينه وتأمين المواطنين الذين يأتون للتنزه عليه.

من جانبها شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة حملات شرسة للقضاء علي البؤر الإجرامية وأماكن بيع المخدرات حيث تشن حملات يومية بعد رصد معلومات عن تجهيز تجار المخدرات في مختلف المناطق لكميات كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة تحت مسمي "تموين العيد".

الجيزة عيد الفطر المبارك الانتشار الأمني منع التجمعات غلق ثان

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