جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة عدد من جنوده في عملية طعن ويقتل المنفذ

أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، بإصابة عدد من قوات جيش الاحتلال في عملية طعن قرب مستوطنة عوفر بالضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب رام الله.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت 110 فلسطينيين في اللد ويافا وحيفا على خلفية المواجهات الأخيرة مع الشرطة.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح لمنع وصول المتضامنين مع أهالي الحي.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن المدفعية الإسرائيلية والدبابات احتشدت شمال قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق والتمهيد لعملية برية.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل حشدت قواتها على طول الحدود واستدعت 9000 جندي من قوات الاحتياط بعد أيام من القتال مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.