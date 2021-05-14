عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة عدد من جنوده في عملية طعن ويقتل المنفذ

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، بإصابة عدد من قوات جيش الاحتلال في عملية طعن قرب مستوطنة عوفر بالضفة الغربية.

 

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب رام الله.

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت 110 فلسطينيين في اللد ويافا وحيفا على خلفية المواجهات الأخيرة مع الشرطة.

 

وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح لمنع وصول المتضامنين مع أهالي الحي.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن المدفعية الإسرائيلية والدبابات احتشدت شمال قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق والتمهيد لعملية برية.

 

وذكرت الوكالة أن إسرائيل حشدت قواتها على طول الحدود واستدعت 9000 جندي من قوات الاحتياط بعد أيام من القتال مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.

قوات الاحتلال تعتقل 110 فلسطينيين وتغلق مداخل حي الشيخ جراح

احتراما لأجواء العيد.. أمين الأمم المتحدة يدعو لتهدئة فورية في غزة

جيش الاحتلال عملية طعن الضفة الغربية رام الله فلسطينيين

ترشيحاتنا

سفيان رحيمي علي أعتاب الأهلي .. تفاصيل

فيديوجراف.. تجاهلته .. أزمة جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

دراسة تكشف المادة المسببة لـ تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر

بث مباشر.. صلاة الجمعة ثاني أيام العيد من الحرمين الشريفين

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

احذروا.. تناول هذه الأدوية قبل تلقي لقاح فيروس كورونا

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

رياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس ثالث أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة

بعد اعترافها .. إلقاء القبض على متحولة جنسيا

حماس تعلن استهداف مصنع للكيماويات في مستوطنة نير عوز بطائرة مفخخة

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ