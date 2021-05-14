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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان وسيشل للحاصلين على لقاح كورونا

صدى البلد

كشفت صحيفة البيان الإماراتية عن اعتماد ممر سفر آمن بين دولة الإمارات واليونان  للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وللمضي قدماً نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد 19.

وبحسب الصحيفة فقد اتفق البلدان ضمن التدابير التي يشملها هذا الإجراء على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية فيهما دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول.

ودخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ من قبل الجانب اليوناني اعتباراً من أمس، في حين سيدخل حيز التنفيذ من جانب دولة الإمارات في 18 مايو الجاري.

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وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على حرص دولة الإمارات واليونان على تسهيل حركة الأفراد والسياحة بينهما، وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة ما ساهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالمياً في نسبة الحاصلين على اللقاح بما يضمن سلامة وصحة المجتمع ويحول دون انتشار الجائحة.

ووفق الترتيبات الجديدة سيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من الإعفاء من الحجر الصحي في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكوفيد 19، حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة من الجهات الصحية، ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري (PCR) من خلال التطبيقات المعتمدة في البلدين.
كما تم اعتماد ممر سفر آمن للمسافرين بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل الحاصلين على جرعتي لقاح ضد الفيروس واتفق البلدان ضمن التدابير التي يشملها هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ أمس على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية فيهما، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول.

 

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