المحافظات ترفع شعار “لم يخرج أحد”.. هدوء بكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات…رفع درجة الاستعداد القصوى .. وتواجد ميداني للمسئولين لمتابعة الإجراءات الاحترازية

*القليوبية: لم نرصد أي مظاهر تجمعات للاحتفال بعيد الفطر

*كفر الشيخ: منع المراكب النيلية من إقامة رحلاتها المعتادة

شهدت مناطق كورنيش النيل وحدائق مدينة بنها بمحافظة القليوبية حالة من الهدوء فى الساعات الأولى من صباح ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وقامت الأجهزة الأمنية بوضع الحواجز فى المنطقة وأمام مداخل ومخارج الكورنيش وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن احتفال عيد الفطر المبارك بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الهجان إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد أي مظاهر تجمعات للاحتفال بعيد الفطر فى اليوم الأول والثانى حتى الآن بالأماكن المغلقة أو الكورنيش أو الحدائق وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وناشد المحافظ كل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد الفيروس حرصًا على صحتهم.

وفي الاطار ذاته، شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات؛ التزامًا بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

و توقفت جميع الرحلات النيلية في مدن ومراكز دسوق وفوه ومطوبس، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وتعد الرحلات النيلية في مدن كفر الشيخ المطلة على نهر النيل – فرع رشيد – من أبرز مظاهر الاحتفال بالأعياد خاصة في عيد الفطر وعيد الأضحى وأعياد الربيع وشم النسيم، إلا أنه تم منع المراكب النيلية من إقامة رحلاتها المعتادة؛ لمنع الازدحام والتجمعات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واضطر رؤساء المراكز والمدن إلى غمر الحدائق والمتنزهات المطلة على الميادين والشوارع العامة بالمدن، بالمياه لمنع تجمعات المواطنين بها، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على تطبيق قرارات رئيس الوزراء لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



من جانبه، صرّح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحالّ والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، حتى 21 مايو الجاري.



وأضاف، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ ، أن المحافظ شدد – أيضًا – على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويواصل مجلس مدينة رأس البر ،بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بدمياط، تنفيذ تطبيق قرار غلق الشواطئ براس البر في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان قد سبق وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، غلق كافة شواطئ رأس البر أمام المصطافين من المواطنين وهناك إجراءات امنية مشددة على مداخل مدينة راس البر لمنع التزاحم داخل راس البر من قبل المواطنين وتم السماح لهم بأداء صلاة العيد أمس ، بالمساجد والتنزه بالشوارع فقط وغلث الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات.

ومن جانبه قام اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لليوم الثانى على التوالى ، بمتابعة قرار محافظ دمياط بغلق بوابات المدينة واقتصار الدخول فقط على أهالي مدينة رأس البر والمقيمين فيها، وكذلك متابعة استمرار غلق شواطئ المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات خلال تلك الفترة ومنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة للتأكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وغلق المنتزهات والحدائق العامة وحظر إقامة أي فعاليات أو تجمعات بالمدينة.