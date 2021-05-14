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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي سوناتا

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

هيونداي باليسيد
هيونداي باليسيد

تخطط شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية لأن تحصل سياراتها هيونداي باليسيد على إصدار فيس ليفت في العام المقبل، حيث ستنطلق في وقت ما من 2022 وستنضم إليها هيونداي  سوناتا فيس ليفت أيضا .

و حتي الان لم يتضح تحديدا ما هو الطراز الذي سيتم الكشف عنه أولاً، وقد تكون هناك إمكانية لإطلاقهما معا، ويذكر أن هيونداي تستعد أيضاً لتدشين أجيال جديدة من ix35 وأزيرا، لكن من المتوقع أن يكونا للسوق الكوري الجنوبي حصريا .

خارطة طريق هيونداي التي شوهدت في العرض التقديمي تؤكد نية الشركة لإطلاق إلنترا N كموديل 2021، ولقد رأيناها عدة مرات على حلبة نوربورجرينج، وتظهر في العرض تحت اسم أفانتي N، والذي سيكون اسمها في كوريا الجنوبية وسنغافورة.

في الجزء الصديق للبيئة من خارطة الطريق، تظهر ميسترا الكهربائية والتي من المقرر تدشينها في وقت لاحق من هذا العام، وستُباع حصرياً في السوق الصيني، ومن ثم ستكشف عن إصدار هجين من أزيرا الجديدة.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، كشفت هيونداي عن سنتافي المحدثة بناقل حركة مزدوج القابض الجديد، وكونا وإصداراتها الكهربائية التي حصلت على تحديثات أيضاً لكن لم تحصل على أية تغيير في المحركات أو ناقل الحركة.

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