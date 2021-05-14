الرئيس السيسي يتابع مشروعات تطوير قناة السويس.. ونواب يؤكدون: تعزز دور القناة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي .. وزيادة الدخل القومي والقدرة الاستيعابية للسفن أبرز مزايا التطوير

برلمانية: دعم الرئيس لتطوير قناة السويس يواكب النمو المُتوقع للتجارة العالمية

برلماني: افتتاحات الرئيس السيسي بقناة السويس تعد نقلة نوعية يشهدها المجرى الملاحي

محمد منظور: دعم الرئيس السيسي لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس لمواكبة تطورات حركة التجارة العالمية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتناول الاجتماع متابعة “مشروعات تطوير قناة السويس”، وكذلك نتائج التحقيقات والاستخلاصات المستفادة من حادثة جنوح سفينة الحاويات إيفرجرين".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الفريق أسامة ربيع استعرض كافة تفاصيل حادث سفينة "إيفرجرين"، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة في القناة، وعمليات الإنقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة.

كما أكد رئيس هيئة قناة السويس في ذات السياق مواصلة خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعزيز جهود دعم قدرات قطاع الانقاذ الخاص بالهيئة من قاطرات وأجهزة ومعدات، مع زيادة برامج التدريب.

وقد أعرب الرئيس مجدداً عن تقديره للإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة والتي تمت بجهود وخبرات مصرية خالصة، موجهاً سيادته بالاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي باعتبارها أهم شريان للتجارة العالمية، وذلك لتعزيز المكانة الاستراتيجية المتفردة للقناة على مستوى العالم، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة في هذا الصدد،

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض بيان حركة الملاحة في قناة السويس خلال الفترة من شهر يناير الماضي وحتى الآن، وذلك من حيث أعداد السفن وحمولة البضائع والإيرادات الكلية للقناة.

وحول هذا الأمر أوضح نواب البرلمان، المزايا العديدة التي سنحصل عليها جراء التطوير القائم بالمنطقة، فضلا عن إسهامتها في دفع حركة النمو الإقتصادي مما ينعكس بالإيجاب علي الإرتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

بداية، قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، يعكس إرادة القيادة السياسية نحو مواكبة النمو المُتوقع لحجم التجارة العالمي في المستقبل.

وأضافت النائبة أميرة أبوشقة، فى بيان له، أن تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سيكون له مردود إيجابي على حركة الاقتصاد المصري من حيث زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن من القناة، مُشيرة إلى أن قناة السويس أحد أهم المشاريع القومية العملاقة والتى تعتمد عليها الدولة كمصدر للدخل والتي ساندت الدولة كثيرًا فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، لذلك لم يتأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير كما تأثرت الدول الأوروبية .

كما أشارت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إلى أن قناة السويس الشريان التاجي للاقتصاد القومي المصري، مُوضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين العديد من المشروعات التي غيرت خطة التنمية الاقتصادية فى الفترة الماضية، والتى على أثرها ستساهم في زيادة حركة الاستثمار، مُشيرة إلى أن التوسعات التى أقيمت بمنطقة قناة السويس زادت بالفعل من حركة استيعاب عدد أكبر للسفن لمرورها من القناة باعتبارها ممر ملاحي عالمي.

وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن حادث سفينة الحاويات "إيفر جيفن" أكدت على أهمية ومكانة قناة السويس عالميًا ومدى تأثرها على حركة الاقتصاد الدولي، وأخرست كافة الألسنة والدول المُعادية التي كانت تستهدف التقليل من أهمية القناة أمام حركة التجارة العالمية، مُشيرة إلى أن قناة السويس توفر من بين 8 إلى 11 يومًا أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما ستسغرقه إذا ما أخذت السفن الخط الملاحي المار بطريق رأس الرجاء الصالح، مُذكرة أن 10% من بضائع العالم التي يتم توزيعها في أوروبا وأمريكا يتم نقلها عبر قناة السويس، كما أن 40% من بضائع العالم من حيث الحجم والوزن تمر من القناة بشكل عام

ومن جانبه أشاد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من مشروعات تطوير قناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تعد نقلة نوعية يشهدها المجرى الملاحي، وتؤكد أيضًا مواصلة القيادة السياسية العمل على تعزيز استكمال المشروعات القائمة وتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الجديدة التي من شأنها تعزيز دور القناة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي منافس، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم.

وأضاف «الكومي»، أن تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سيساهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية في المناطق على طول القناة في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجديدة، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة الماضية شهدت قناة السويس تدشين العديد من المشروعات والتي غيرت معالم المنطقة وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية.

ووصف عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي اليوم، حول أزمة «سد النهضة» بأنها رسالة طمأنة للشعب المصري تؤكد أن مصر تعرف كيف تحافظ على حقوقها المائية و لديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك، وتأكيد على أن الدولة المصرية ترفض تمامًا أي إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر

فيما قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، يأتي من حرصه على مواكبة تطورات حركة التجارة العالمية، باعتبار القناة أحد أهم المشاريع القومية التي من شأنها تجذب المزيد من فرص الاستثمار.

وأضاف منظور، في بيان، أن قناة السويس لها أهمية كبرى وعظمى ليست لمصر فقط بل لكافة دول العالم، مُؤكدًا أن تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سيساهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية في المناطق على طول القناة في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجديدة، مُشيرًا إلى أن خطط تطوير القناة استهدفت تحولها من معبر تجاري ذو أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة في حركة التجارة العالمية إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة، مُذكرًا أنه في السنوات الأخيرة الماضية شهدت قناة السويس تدشين العديد من المشروعات والتي غيرت معالم المنطقة وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تطوير القناة سيساهم في زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المُتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، وكذلك الإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها .