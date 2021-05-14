سيدة تقيم جنازة لنفسها وتدعو أصدقاءها لحمل النعش

اعتدنا أن يقيم البعض حفلات من أجل بث الفرحة في قلوبهم أو قلوب من يحبونهم، إلا أن هناك سيدة قامت بتجربة عملية ليوم جنازتها ودعت أصدقاءها واشترت نعشا ليحملوها به.

وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 59 عاما، قامت بتصوير نفسها أثناء مراسم جنازتها كتجربة عملية لما سيحدث لها إذا توفت.

أرسلت السيدة دعوات إلى أصدقائها وأقاربها لحضور مراسم الجنازة كتجربة عملية ليوم وفاتها، وطلبت شراء نعشا فخما لتنام فيه واختارت مجموعة من أصدقائها ليحملوها من المنزل ويخرجوا حاملين النعش إلى الخارج.

قامت السيدة بتكفين نفسها، بوضع قطع قطن في أنفها وأذنيها وطلبت من أصدقائها أن يحضروا بملابس سوداء لتكون ملائمة للموقف.

سخر الرواد من صور تلك السيدة، وأكدوا أن ما قامت فكرة ليست جيدة، وأن الطبيعي أن يسعى الإنسان لسعادته وليس التحضير لوقت وفاته.

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