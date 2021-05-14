القطة العميا.. عرض مسرحي في ثقافة أسيوط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات الموسم المسرحى للفرق المسرحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة أبوتيج العرض المسرحي "القطة العميا" بقرية النخيل بأبوتيج والذى يستمىر حتى ١٦ مايو الجارى، تدور أحداث العرض في محاولات التخبط ومحاولة الرؤية والوصول إلى الأحلام التي يحلم بها كل من يلعب داخل لعبة القطة العميا آملين في الوصول إلى خلاص يجعلهم يستمرون في اللعب، فاللعبة هي الحياة التي نعيشها بكل تفاصيلها من ملهاة وتراجيديا، من حزن وفرح، من ضحك وبكاء، كأن في العرض النقيض لكل شيء ليعبر عن الحياة، العرض من تأليف سامح عثمان، ديكور أميرة كمال، ألحان عبد النبي حساني إخراج كريم الشاوري بطولة نخبة من الشباب المبدعين لفرقة قصر ثقافة أبوتيج المسرحية.

تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.