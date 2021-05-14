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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض منافي الرب وابن عروس بـ ثقافة الوادى الجديد

عروض مسرحية في المحافظات
عروض مسرحية في المحافظات

بدأت الإدارة المركزية للشئون الفنية الموسم المسرحى الجديد بفرع ثقافة الوادى الجديد، بالعرض المسرحى "منافى الرب" لفرقة الخارجة المسرحية على مسرح سينما هيبس.

النص عن رواية الأديب أشرف الخمايسى ويطرح فكرة الموت والحياة وقيم التمسك بالعالم الذى صنعه أصحابه والرغبه فى الونس بعيدا عن العزلة والوحدة بعد الممات، ويؤكد أن كل منا له منفاه الذى صنعه ليلجأ به للرب أو يهرب به من عذابات الحياه ويتبقى دائما غناء العشق الأبدي، التفاصيل والحياه بكل ما تطرحه من عذابات ومأسي لا نهايه لها. النص إعداد بكرى عبد الحميد، ديكور وازياء الدكتورة داليا صالح، أشعار خالد الطاهر، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، تعبير حركى مصطفى آمين، إخراج أشرف النوبي.

وقدمت فرقة قصر ثقافة موط العرض المسرحى "ابن عروس" تأليف يس الضوى، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان عبد البارى عبد العزيز، إستعرضات محمد جابر، ديكور وأزياء وإكسسوار فتحى مرزوق، إخراج أسامة عبد الرؤوف، تدور فكرة العرض حول آخر أيام المماليك فى الصعيد ومقاومة أهل الصعيد لهم وسيرة ابن عروس كبطل شعبي يقاوم الظلم ويحث الناس على ترك الصمت والثورة ضد الظلم والقهر.

تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تنمية مواهب الشباب الموسم المسرحي الجديد منافي الرب عرض مسرحى

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