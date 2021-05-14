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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز "جاماليا" الروسي: اختبار أول لقاح أنفي ضد كورونا نهاية العام الجاري

صدى البلد

قال رئيس مركز"جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج، إن الاختبار السريري لأول لقاح أنفي ضد وباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد – 19" سيبدأ نهاية عام 2021 أو مطلع عام 2022، وسيتم تسجيله عام 2022.


وأوضح جينسبورج -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن مركز "جاماليا" يعمل باستمرار على وضع لقاحات جديدة وتحديث اللقاحات الموجودة، ومن بين اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا لقاح يحقن عن طريق الأنف، وأنه يجري الآن اختباراته قبل السريرية، ومن المقرر بدء اختباراته السريرية نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.


وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه من المفترض أن يحقن اللقاح أولا بجرعتين، ولكن من غير المُستبعد أن تستخدم في المستقبل جرعة واحدة فقط، موضحا أن اللقاح الجديد لا تنتج عنه أية أعراض جانبية عمليا.

مركز جاماليا الروسي فيروس كورونا كوفيد – 19 لقاح كورونا الاختبار السريري

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