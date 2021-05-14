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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 56 رحلة في ثاني أيام عيد الفطر إلى 38 وجهة دولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 56 رحلة جوية تنقل على متنهم 5529 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 56 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دولية و17 رحلة داخلية ورحلة واحدة شحن جوي وذلك لنقل 5529 راكبا وسط إلتزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 

 

مصر للطيران ثاني أيام عيد الفطر المبارك فيروس كورونا الحكومة المصرية تحليل PCR

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