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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فى 5 محافظات

التعليم العالي: جارى العمل على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني، حول الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر.

 

وأشار التقرير إلى إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية حتى الآن، والتى بدأت الدراسة بها في العام الدراسى 2019/2020، وبلغت تكلفة المنشآت والتجهيزات بها حوالي مليار جنيه، وهي:

- جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. 
وتشتمل على عدة برامج، هي: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول).

- جامعة الدلتا التكنولوجية: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا. 
وتشمل برامج: (الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

- جامعة بني سويف التكنولوجية: تضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة. 
وتشتمل على برامج: الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

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كما تضم الجامعات التكنولوجية قاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وصالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، والعيادة الطبية، ومباني الورش.

 

وأوضح التقرير أن خطة التوسع فى الجامعات التكنولوجية الجديدة تضم 6 جامعات جارٍ العمل على إنشائها بمحافظات (أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة "الأقصر"، برج العرب، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية).

 

وستقدم الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.

وأضاف التقرير أن الجامعات التكنولوجية قد تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

 

وتمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية: -
"الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراة المهنية" في التكنولوجيا فى التخصص، كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق  العمل، كما أن الشراكات التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة في هذا التعليم، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

الفيديو : https://youtu.be/A_BihbN57Ic
 

التعليم العالي الجامعات التكنولوجية الجامعات التكنولوجية الجديدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

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