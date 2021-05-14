بلوك جديد.. ريم مصطفى تستعرض جمالها على انستجرام

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال تكشف جمالها .

وتألقت بها ريم مصطفى، بجاكيت بسيط باللون الأسود الذي يبرز عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت لون الشعر البني الغامق لشعرها الطويل، وتركته منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.