تنفيذ 574 حكما وضبط 584 مخالفة مرورية بـ أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، حملة مكبرة، اليوم، لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

في مجال تنفيذ الأحكام، نجحت جهود الأجهزة المعنية في تنفيذ 574 حكمًا قضائيًا من بينهم ضبط 127 حكم حبس جزئي، و80 حكم حبس مستأنف، و306 أحكام غرامات، و118 أحكام المخالفات.

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، علاوة على ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، فضلاً عن ضبط قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي.

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية فقد تم ضبط 584 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 96 مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 98 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 130 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.