فستان بألوان صيفية.. جلسة تصوير جديدة لـ سارة نخلة

أخبار النجوم

شاركت الفنانة سارة نخلة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أحدث جلسة تصوير قامت بها بعدسة المصور محمد فواز، وخبيرة التجميل سلمى المتولي.



وأرتدت سارة نخلة فستانًا بألوان صيفية ونسقته مع لمسات جمالية بألوان ترابية تُبرز جمال ملامحها، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع اللوك.

وشاركت سارة نخلة خلال الموسم الرمضاني، في مسلسل القاهرة كابول بشخصية "حُرّة" الغجرية؛ حيث استقبلت نخلة ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدور الذي قدمته، والشكل الذي ظهرت به مختلف عما قدمته من قبل.

القاهرة كابول، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين.

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