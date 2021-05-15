عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ مطروح توفير الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر

محافظ مطروح: وزعنا ملابس العيد على الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات

الشواطئ خالية خلال
الشواطئ خالية خلال عيد الفطر

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يتم متابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمطروح خلال إجازة عيد الفطر  سواء خدمات صحية أو تموينية.
 

شاهد.. شواطئ مطروح خالية أول عيد الفطر في زمن كورونا

أهالي مطروح يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احترازية.. فيديو


وأضاف أنه يتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وغلق الشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات وغلق المحال التجارية في موعدها المحدد.

وأشار محافظ مطروح، أنه تم بالتعاون مع رجال الأعمال وأهل الخير بتوفير كساء العيد للأطفال الأيتام والفئات الأكثر احتياجًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم توزيع ملابس وكسوة العيد على 3650 طفل وطفله من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة منهم 1500 طفل وطفلة، في مدينة مرسي مطروح 500 طفل وطفلة، في مدينة الحمام أما في مدينة براني 400 طفل وطفلة، و250 طفل وطفلة في مدينة السلوم، و250 طفل وطفلة في مدينة النجيلة، و250 طفل وطفلة في مدينة العلمين، و250 طفل وطفلة في مدينة الضبعة، و250 طفل وطفلة في مدينة سيوة، .
كانت محافظة مطروح قد أعلنت استعداداتها لعيد الفطر حيث أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وأضاف شعيب، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.
كما وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات، والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية، والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة، مع التوجيه لجميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.
كما أكد المحافظ على الغلق الكامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية، أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن متابعة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار أنه ستتم متابعة المنشآت والفنادق السياحية خلال أيام العيد مع مرور اللجان المختصة للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

محافظة مطروح إجازة أيام عيد الفطر غلق الشواطئ رئيس مجلس الوزراء الخدمات المقدمة للمواطنين

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة أبراج الشيخ زايد في غزة

السفير الفلسطيني يشكر مصر لفتح مستشفياتها أمام جرحى العدوان الاسرائيلي

بايدن يلغي قرار ترامب حول تعليق دخول المهاجرين بدون تأمين طبي

حورية فرغلي تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل قصة الحب الوحيدة التي عاشتها

طوره محمد بن سلمان.. حكاية مسجد الجوف بالسعودية

تعرف على سعر ومواصفات تحفة فيفو الجديدة 2021 Vivo Y12s

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

حورية فرغلي تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل قصة الحب الوحيدة التي عاشتها

فضيحة تحكيمية في مباراة الوداد والمولودية في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

ads

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ