محافظ مطروح: وزعنا ملابس العيد على الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات

محافظ مطروح توفير الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يتم متابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمطروح خلال إجازة عيد الفطر سواء خدمات صحية أو تموينية.





وأضاف أنه يتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وغلق الشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات وغلق المحال التجارية في موعدها المحدد.



وأشار محافظ مطروح، أنه تم بالتعاون مع رجال الأعمال وأهل الخير بتوفير كساء العيد للأطفال الأيتام والفئات الأكثر احتياجًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



وأوضح محافظ مطروح، أنه تم توزيع ملابس وكسوة العيد على 3650 طفل وطفله من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة منهم 1500 طفل وطفلة، في مدينة مرسي مطروح 500 طفل وطفلة، في مدينة الحمام أما في مدينة براني 400 طفل وطفلة، و250 طفل وطفلة في مدينة السلوم، و250 طفل وطفلة في مدينة النجيلة، و250 طفل وطفلة في مدينة العلمين، و250 طفل وطفلة في مدينة الضبعة، و250 طفل وطفلة في مدينة سيوة، .

كانت محافظة مطروح قد أعلنت استعداداتها لعيد الفطر حيث أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأضاف شعيب، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

كما وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات، والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية، والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة، مع التوجيه لجميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

كما أكد المحافظ على الغلق الكامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية، أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن متابعة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار أنه ستتم متابعة المنشآت والفنادق السياحية خلال أيام العيد مع مرور اللجان المختصة للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.