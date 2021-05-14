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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار النمسا يرفع علم دولة الاحتلال فوق مقر إقامته

سيباستيان كورتز
سيباستيان كورتز

رفع  المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم الجمعة، علم دولة الاحتلال الإسرائيلي، فوق مقر إقامته في فيينا تضامنًا مع تل أبيب.

وكتب كورتز على تويتر: "رفع العلم الإسرائيلي اليوم فوق مبنى مكتب المستشار الفيدرالي تضامنا مع إسرائيل".

وأضاف أن "الهجمات الإرهابية على إسرائيل تستحق أشد الإدانة ونحن إلى جانب إسرائيل"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، وصف كورتز القصف ضد “شعب إسرائيل” بأنه جريمة، وأعرب عن أمله في تهدئة التوتر في المنطقة في وقت مبكر.

يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن استشهاد أكثر من 115 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة.

بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.
 

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