ننشر قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني، حول الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر.



وأشار التقرير إلى إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية حتى الآن، والتى بدأت الدراسة بها في العام الدراسى 2019/2020، وبلغت تكلفة المنشآت والتجهيزات بها حوالي مليار جنيه.

كما تضم الجامعات التكنولوجية قاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وصالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، والعيادة الطبية، ومباني الورش.

وأوضح التقرير أن خطة التوسع فى الجامعات التكنولوجية الجديدة تضم 6 جامعات جارٍ العمل على إنشائها بمحافظات (أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة "الأقصر"، برج العرب، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية).

وستقدم الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.



• صدر القرار الجمهوري بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية موزعة على مناطق الجمهورية.



• استهدفت الوزارة من هذه الإجراءات إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفنى.



• وتم بالفعل إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، وتخصيص أراضى لإنشاء 6 جامعات جديدة.



• الجامعات التى تم إنشاؤها شملت:(القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بنى سويف)، وبدأت الدراسة بها العام الدراسى 2019/2020.



• تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.



• تبلغ تكلفة المنشآت والتجهيزات بالثلاث جامعات حوالى مليار جنيه.



• وتضم قاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وصالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، والعيادة الطبية، ومباني الورش.

