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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنون الانتقام .. سيدة تقيم جلسة تصوير بفستان أبيض فخم لسبب غريب

شابة تقوم بحفل زفاف
شابة تقوم بحفل زفاف مزيف

قد يدفعك الانتقام للقيام بأمور غريبة، بالإضافة إلى أنها قد تكلفك مبالغ طائلة و لكن بعض الأشخاص رغبة الانتقام بداخلهم تكبدهم خسائر طائلة و لكن لا يبالون بها . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية فإن شابة بالغة من العمر 30 عاما، قامت بشراء فستان أبيض باهظ الثمن و وقعت في فخ الديون بسببه و لكنها لم تبال فكانت تسعى لهدف أكبر . 

تساءل أصدقائها عن سبب شرائها للفستان، إلا أنها لم تجيب عن ذلك السؤال و أكدت أنها تسعى لإقامة حفل في الأيام القريبة، و لكنها لم تصرح عن أي تفاصيل تخص الحفل . 

 

 

 

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شاهد.. زفة عريس في حفل زفاف خاطئ على عروس أخرى| فيديو

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والدة عروس تفسد حفل زفاف ابنتها بتصرفات غريبة.. تفاصيل وصور

 

فوجئ أصدقاء الشابة بصورها بعد أيام من حديثها عن الحفل الذي تحدثت عنه من قبل، و شاهدوا صورها و هي ترتدي فستانا أبيض وبرفقتها رجل و لكن لم تكن ملامحه واضحة . 

أشارت الشابة إلى أنها أقامت حفل زفاف و طلبت من أحدهم القيام بدور العريس في الصور، وذلك في مقابل مبلغ مالي اتفقا عليه  عبر الانترنت . 

جدير بالذكر أن الشابة أوضحت أنها قامت بحفل زفاف مزيف للإنتقام من حبيبها السابق بعد علمها خبر ارتباطه و سعيه للزواج من إحداهن. 

الانتقام مبالغ طائلة شابة فستان أبيض فستان أبيض باهظ الثمن الديون حفل زفاف مزيف

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