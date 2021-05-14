جنون الانتقام .. سيدة تقيم جلسة تصوير بفستان أبيض فخم لسبب غريب

قد يدفعك الانتقام للقيام بأمور غريبة، بالإضافة إلى أنها قد تكلفك مبالغ طائلة و لكن بعض الأشخاص رغبة الانتقام بداخلهم تكبدهم خسائر طائلة و لكن لا يبالون بها .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية فإن شابة بالغة من العمر 30 عاما، قامت بشراء فستان أبيض باهظ الثمن و وقعت في فخ الديون بسببه و لكنها لم تبال فكانت تسعى لهدف أكبر .

تساءل أصدقائها عن سبب شرائها للفستان، إلا أنها لم تجيب عن ذلك السؤال و أكدت أنها تسعى لإقامة حفل في الأيام القريبة، و لكنها لم تصرح عن أي تفاصيل تخص الحفل .

فوجئ أصدقاء الشابة بصورها بعد أيام من حديثها عن الحفل الذي تحدثت عنه من قبل، و شاهدوا صورها و هي ترتدي فستانا أبيض وبرفقتها رجل و لكن لم تكن ملامحه واضحة .

أشارت الشابة إلى أنها أقامت حفل زفاف و طلبت من أحدهم القيام بدور العريس في الصور، وذلك في مقابل مبلغ مالي اتفقا عليه عبر الانترنت .

جدير بالذكر أن الشابة أوضحت أنها قامت بحفل زفاف مزيف للإنتقام من حبيبها السابق بعد علمها خبر ارتباطه و سعيه للزواج من إحداهن.