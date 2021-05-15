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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكريم تمريض مستشفيات عزل كورونا بالمنيا

تكريم فرق تمريض مستشفيات
تكريم فرق تمريض مستشفيات العزل بالمنيا

كرمت مديرية الصحة بالمنيا، فرق تمريض مستشفيات عزل ملوي ومشتشفي صدر المنيا، وذلك بحضور مدير إدارة التمريض سهير رمضان، لجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، بالجهود المبذولة من فرق التمريض خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لهم لتفانيهم وعطائهم وتقديره لما بذلوه ودورهم الفاعل خلال الفترة العصيبة الماضية من جائحة فيروس كورونا.

وأعلن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، طوال أيام عيد الفطر المبارك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لمكافحة فيروس كورونا  المستجد، مؤكدا استمرار العمل بمركز تلقي اللقاح بالأحياء طوال أيام العيد من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وفي سياق متصل كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة رقم" 152" برئاسة نائب المحافظ، للمرور على المستشفيات والتي توجد بها تنكات الاكسجين للتأكد من سلامتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي لها، بالإضافة لمتابعة شبكات الغازات ومخازن الأسطوانات ومتابعة أدوات انذار ومكافحة الحريق بالمستشفيات، ضمن خطة المحافظة لمتابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

أجري نائب المحافظ، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات بمراكز شمال وجنوب المحافظة ،شملت الجولة مراكز (مغاغة - العدوة - ديرمواس – ملوي – أبوقرقاص)، لمتابعة الوضع الصحي، والاطمئنان على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز، وعدد من الجهات المعنية.

اطمئن "أبوزيد" على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع أعمال التطوير بالشبكات وكذلك الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطواري مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر ارصده كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.

ونقل تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.
 

المنيا الإجراءات الاحترازية الدكتورة هالة زايد شبكات الغاز توافر الأكسجين

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