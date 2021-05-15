تكريم تمريض مستشفيات عزل كورونا بالمنيا
كرمت مديرية الصحة بالمنيا، فرق تمريض مستشفيات عزل ملوي ومشتشفي صدر المنيا، وذلك بحضور مدير إدارة التمريض سهير رمضان، لجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشاد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، بالجهود المبذولة من فرق التمريض خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لهم لتفانيهم وعطائهم وتقديره لما بذلوه ودورهم الفاعل خلال الفترة العصيبة الماضية من جائحة فيروس كورونا.
وأعلن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، طوال أيام عيد الفطر المبارك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استمرار العمل بمركز تلقي اللقاح بالأحياء طوال أيام العيد من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وفي سياق متصل كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة رقم" 152" برئاسة نائب المحافظ، للمرور على المستشفيات والتي توجد بها تنكات الاكسجين للتأكد من سلامتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي لها، بالإضافة لمتابعة شبكات الغازات ومخازن الأسطوانات ومتابعة أدوات انذار ومكافحة الحريق بالمستشفيات، ضمن خطة المحافظة لمتابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
أجري نائب المحافظ، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات بمراكز شمال وجنوب المحافظة ،شملت الجولة مراكز (مغاغة - العدوة - ديرمواس – ملوي – أبوقرقاص)، لمتابعة الوضع الصحي، والاطمئنان على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز، وعدد من الجهات المعنية.
اطمئن "أبوزيد" على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع أعمال التطوير بالشبكات وكذلك الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطواري مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر ارصده كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.
ونقل تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.