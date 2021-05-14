شرم الشيخ تنعي محنا جبلي شيخ قبيلة المزينة

نعت مدينة شرم الشيخ والقبائل البدوية بجنوب سيناء ،الشيخ محنا جبلي المزيني كبير مشايخ المزينة بشرم الشيخ وخليج العقبة الذي وافته المنية امس اول أيام عيد الفطر المبارك .

وقد شيعت جنازته من مسجد المصطفي بشرم الشيخ وسوف يدفن في مقابر المزينة بوادي الخريزة بالقرب من محمية نبق .



وقد نعي شيخ قبيلة المزينة مشايخ وعواقل البدو والقيادات الشعبية والتنفيذية ، وكذلك سكان شرم الشيخ والعاملين بالسياحة حيث كان يتمتع الشيخ الراحل محنا جبلي بشعبية واسعة بمدينة شرم الشيخ ومدن خليج العقبة " دهب - نويبع - طابا"



ومن المعروف عن شيخ قبيلة المزينة أنه كان رجل يتدخل في حل الخلافات والنزاعات وعرف بأنه صاحب كلمة حق بين الناس



وكان دائما يساند الدولة والجهاز التنفيذي في تذليل الصعاب وحل مشاكل الوديان الجبلية .ووصفه سكان شرم الشيخ بأنه رجل الخير ويساعد الجميع ومتواضع مع الجميع وقد نعته كل قبائل جنوب سيناء



والشيخ محنا جبلي هو عم النائب السابق عطية موسي جبلي عضو مجلس النواب السابق عن الدائرة الاولي شرم الشيخ وخليج العقبة ونجله الشيخ سالم محنا جبلي والذي يعتبر من القيادات الشعبية بشرم الشيخ وجنوب سيناء ونجله الأكبر الشيخ عبيد الله محنا وأبناءه ربيع وفرج ومحمد وجمعة .



والشيخ محنا من أقدم مشايخ الحكومة بجنوب سيناء وشيخ رسمي لقبيلة المزينة بشرم الشيخ .

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