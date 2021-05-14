حُماة عمق الوطن.. كل ما تريد أن تعرفه عن قوات الدفاع الشعبي والعسكري

في السلم والحرب

«الإيمان – العلم - التعاون»، شعار قوات الدفاع الشعبي والعسكري، «حُماة عُمق الوطن»، رجال يعملون في صمت، يقومون بعملية غرس القيم والولاء لطلبة المدارس العسكرية وطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، يوضحون الحقائق ويجيبون عن التساؤلات ، يعملون على تشكيل وجدان وفكر الطلبة، وذلك لمواجهة الأفكار الهدامة والغير صحيحة التي يحاول أن يبُثها البعض داخل فكر هؤلاء الطلبة.

فرسالة قوات الدفاع الشعبي والعسكري موجهة لفئة عُمرية تبلغ ثلثي سكان مصر.

الحرس الوطني

في الخامس من شهر أكتوبر عام 1953 ؛ أصدر الرئيس الأسبق اللواء محمد نجيب مرسومًا بإنشاء الحرس الوطني يتولى عملية حراسة المنشآت وبعض الأماكن الحيوية.

على أن تتكون من وحدات إقليمية يرأس كلآ منها «قائد عسكري»، ويحدد عددها ومكانها القائد العام للقوات المسلحة، وعلى أن يكون أفرادها من المتطوعين، ويكلفو بالمهام التى تحدد إليهم، كما أن تمركزها حينها كان بمنطقة كوبرى القبة.

ملحمة بطولية في العدوان الثلاثي

في عام 1956، سطر رجال الدفاع الشعبي ملحمة بطولية لازلت محفورة داخل وجدان المصريين حتى الآن، حينما دافعوا عن مدن القناة «الإسماعيلية – بورسعيد – السويس» أثناء العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، وذلك برفقة أبطال القوات المسلحة حينها.

وقد قاوم أهل المدن الثلاثة العدوان بما كان يمتلكه من أسلحة حديثة حينها، واستبسلوا في الدفاع عن الأرض وقاموا بتكبيد العدو خسائر كبيرة.

حماية الخطوط الخلفية للجيش المصري

في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أصدر القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن إنشاء «منظمات الدفاع الشعبى»، والتي تهدف إلى حماية الخطوط الخلفية لقواتنا ومنع أى نشاط عسكري أو تخريبى يقوم به العدو.

كما قام أفراد الدفاع الشعبي حينها، بحماية المدن وحماية الأهداف الحيوية والهامة مثل «مصانع الغزل والنسيج – الحديد والصلب – الألمونيوم- البتروكيماويات – خطوط إمداد وسائل المعيشة المختلفة للمواطنين - البنية التحتية المختلفة»، وقد تلقوا تدريبا من قبل «ضباط منظمات الدفاع الشعبي».

قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

في عام عام 1969، أصدر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أمرًا، بإنشاء «قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري» وتكونتابعة لوزارة الحربية آنذاك وقد وضعت اللوائح والقوانين والأسس المنظمة لعمل تلك القوات.

بطولات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

ظهرت نتائج أعمال "قوات الحرس الوطنى – المقاومة الشعبية" بمدن القناة أثناء التصدي للعدوان الثلاثى عام 1956 "إنجلترا - فرنسا – إسرائيل" بمعركة بورسعيد في 6 نوفمبر 1956، حيث تمكنت قوات "الحرس الوطنى" ، "المقاومة الشعبية" من التصدي للقوات المعادية وأنزلت بها خسائر كبيرة وكان لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى دورًا بطوليًا فىحرب أكتوبر عام 1973 م تجسد فى ملحمة السويس الخالدة والمعروفة بإسم "معركة قسم شرطة الأربعين" بتاريخ24/10/1973 .

وتقدمت كتيبة مدرعة إسرائيلي من طريق الزيتية ودخلت إلى منطقة محافظة السويس حيث قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحت قيادة العميد / عادل إسلام المستشار العسكري لمحافظة السويس وبتعليمات من المحافظ / بدوى الخولي بإصدار الأوامر والتعليمات بالتصدى لقوات العدو المتقدم بإستخدام قذائف الـ "آر بى جى" والأسلحة الفردية مما نتج عنه تدمير 23 دبابة للعدو وقتل 796 فرد من العدو.

وإستكمالًا للدور البطولى لقوات الدفاع الشعبي والعسكري فى حرب أكتوبر 1973 تم تكليف قوات الدفاع الشعبى والعسكري بمهام حراسة المنشآت والأهداف الحيوية وتأمين الطرق الفرعية المؤدية للقاهرة عن طريق الإسماعيلية.

مهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري

غرس روح الولاء والانتماء لدي شباب مصر من خلال دورات التربية العسكرية بالمدارس والجامعات.

المشاركة في محو الأمية بالمراكز والقري والنجوع بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

تدريب منظمات الدفاع الشعبي «النشأة – المهام»

تدريس مادة التربية العسكرية لطلبة المدارس الثانوية العسكرية

تدريس مادة التربية العسكرية لطلبة الجامعات «الحكومية – الخاصة»

عقد ندوات تثقفية لطلبة الجامعات المصرية «الحكومية – الخاصة – المعاهد العليا – المدارس الثانوية العسكرية»

- تنظيم زيارات لـ «لطلبة المدارس – الجامعات – الجهات الحكومية والخاصة» لمصابي العمليات الإرهابية والمشروعات التنموية العملاقة والكليات والوحدات والمزارات العسكرية.

تنظيم زيارات تخصصية لطلبة كليات «الهندسة - الزراعة – التجارة – الآداب» للمشروعات التابعة لوزارات «الكهرباء والطاقة المتجددة – الاستثمار – الزراعة – الثقافة – السياحة – الآثار».

تنظيم الاحتفالات الفنية وإقامة معسكرات لفرق الكشافة وتنظيم لقاءات رياضية وإقامة حفلات ترفيهية ومشاركة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

تعتبر قوات الدفاع الشعبي والعسكري محور الاتصال الأساسي بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الوزارات والهيئات والمحافظات والهيئات المدنية.

المشاركة في أعمال الخدمة الوطنية والدفاع الوطني في حالة تعرض المحافظات للكوارث بإنشاء معسكرات الإيواء والإشراف عليها وتقديم المساعدات التي تساهم بها وزارة الدفاع سواء كانت دعمًا بمواد غذائية أو مهمات إعاشة أو وسائل نقل ومعدات.

تطوير قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إن القيادة العامة للقوات المسلحة اهتمت بعملية تطوير قوات الدفاع الشعبي والعسكري لمواكبة العصر الحديث، وقد تم تطوير الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جميع أفرع وتشكيلات وإدارات القوات المسلحة، كما أن عملية تطوير أداء قوات الدفاع الشعبي والعسكري عملية دائمة ومستمرة ولا تتوقف عند مرحلة مُعينة.

كما أن هناك تنسيقا بين الدفاع الشعبي والوزارات بشأن مواجهة الأزمات والكوارث، كما أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري تقوم بدراسة مشاكل كل محافظة على حدى، ومعرفة المشاكل الموجودة بها، والتي يتم وضع الخطط لهاء بناءًا على تلك الدراسات التي تقوم بها قوات الدفاع الشعبي والعسكري.



تنفيذ بيانات عملية لمواجهة الأزمات والكوارث

تقوم قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ بيانات عملية بالتعاون مع المحافظات والأجهزة المختصة داخل المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات وكيفية التعامل معها، وبعد كل بيان يتم معرفة النقاط الإيجابية والسلبية، ويتم عمل تقرير عن النقاط السلبية وتسليمها إلي الجهات المختصة، و يتم المرور مرة أخرى على المحافظة لمتابعة ما تم من معالجة النقاط السلبية.

غرس قيم الولاء والانتاء وعقد دورات تثقفية يتم عمل دورات توعية للمُعلمين والمسئولين في المدارس المختلفة لشرح وتوضيح والرد على كافة التساؤلات سواء كانت تخص الشأن المحلي أو القضايا التي تمس الأمن القومي المصري بالإضافة إلي تحديد ووضع استراتيجية لغرس روح الانتماء والولاء لمصر، ويقوم المعلمُون والمسئولون بعد ذلك بعقد دورات تدريبية لزملائهم في المدارس لنقل ما أكتسبهُ خلال فترة دورتهم في قوات الدفاع الشعبي والعسكري.



تنظيم دورات وندوات تثقفية وتوعوية في الجامعات والمعاهد الخاصة

طلبة الجامعات والمعاهد الخاصة، ليسوا ببعيدين عن قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويتم تنظيم ندوات ودورات للطلبة في الجامعات والمعاهد الخاصة.



كما أن الدورات يوجد بها زيارات ميدانية للمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بإنشائها الدولة المصرية كذلك لوحدات وكليات القوات المسلحة المختلفة، وذلك بهدف غرس روح التعاون بين جميع أطياف المجتمع المصري.

كما أن أن هُناك تنسيقا بين بين الدفاع الشعبي والجهات المختصة داخل القوات المسلحة بهدف إرسال لجان إلي الجامعات لتقديم التسهيلات الخاصة بالتجنيد لذوي الاحتياجات الخاصة.



الدورات التدريبية للقيادات التعليمية والقيادات العمالية

يتم عمل دورات توعية للمُعلمين والمسئولين في المدارس المختلفة لشرح وتوضيح والرد على كافة التساؤلات سواء كانت تخص الشأن المحلي أو القضايا التي تمس الأمن القومي المصري بالإضافة إلي تحديد ووضع إستراتيجية لغرس روح الانتماء والولاء لمصر، ويقوم المعلمُون والمسئولون بعد ذلك بعقد دورات تدريبية لزملائهم في المدارس لنقل ما أكتسبوه خلال فترة دوراتهم في قوات الدفاع الشعبي والعسكري.



وهناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عقد دورات تدريبية لتأهيل القيادات التعليمية وذلك بالتعاون مع كلٍ من "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الشئون المعنوية وكلية القادة والأركان ومركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة" لإعداد برنامج تدريبى موحد يشتمل على موضوعات "الأمن القومى - الإقتصاد - التنمية الشاملة - السلوكيات - أساليب التعليم الحديثة- الروح المعنوية - حروب الجيل الرابع".



كذلك تم إعداد موضوعات تتضمن أفلام وثائقية عن "حرب أكتوبر – التنمية الشاملة بالدولة –بطولات الشهداء"، تتناسب مع كل مرحلة تعليمية يتم تدريسها للطلاب بواسطة المعلمين المؤهلين خلال الدورات السابق ذكرها.

كما أن هناك تنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لعقد دورات تدريبية لتأهيل "القيادات العمالية - مديرى الإدارات - العمال بالتعاون مع أجهزة وادارات القوات المسلحة وجامعه عين شمس".

الاحتفالات الفنية بالوحدات العسكرية

إستمرارًا لسياسة تطوير الأداء لقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى هناك تنسيق مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة على إقامة إحتفاليات فنية بقاعات الإحتفالات التابعة لقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والكليات العسكرية خلال المناسبات والأعياد القومية بهدف تحقيق التفاعل والتواصل بين كافة فئات المجتمع والقوات المسلحة.