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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القرد كثيف الشعر.. ضمن الموسم المسرحى بثقافة سوهاج

العرض المسرحي القرد
العرض المسرحي القرد كثيف الشعر

تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة لاكشاف وتنمية مواهب الشباب في مجال المسرح بفرع ثقافة سوهاج، حيث أطلقت فعاليات الموسم المسرحى الذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالعرض المسرحى "القرد كثيف الشعر" لفرقة سوهاج القومية.

العرض  تأليف يوجين اونيل إعداد اندرو اسحق، سينوغرافيا أحمد ابو طالب، أشعار محمد كمال، وألحان بهاء صبحي، استعراضات مارك صفوت، ومن اخراج محمود الهواري، يقدم العرض فكرة معاناة طبقة الوقاديين على مركب نزهة، من ظلم الطبقة الرأسمالية الظالمة.

ويتناول النص إشكالية العدالة الاجتماعية المفقودة وفكرة الانتماء، ويفسرها البعض تفسيرا اجتماعيا على أنها الصراع بين طبقة الرأسماليين المسيطرة التى تمثلها الفتاة ميلدرد ووالدها صاحب مصانع الصلب وطبقة العمال الفقيرة الكادحة التى يمثلها يانك ومجموعة الوقادين، بالإضافة إلى تطرقها للصراع بين القديم الجميل الذى يمثله "بادى" والحاضر المتوحش الذى يمثله "يانك"، حيث تبدأ مأساة بطل العرض "يانك" الذى يعمل كرئيس العمال على الباخرة، وهو شخص قوى العضلات، من خلال مقابلته مع ابنه المليونير، حين يكتشف نوعاً آخر من البشر، ومن ثم يأخذ دوره فى مناهضة ظلم الطبقة الرأسمالية ليصير فى النهاية إلى المصير المحتوم وهو الموت، فيما يساعده "لونج" أحد العمال وهو الثائر الذى يحمل راية الثورة على الأوضاع الظالمة.

تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنمية مواهب الشباب فرع ثقافة سوهاج العرض المسرحي القرد كثيف الشعر عروض مسرحية في المحافظات

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