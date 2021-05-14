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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض ساقية علام على مسرح قصر ثقافة المنشاة بسوهاج

العرض المسرحي ساقية
العرض المسرحي ساقية علام

نظمت الإدارة المركزية للشئون الفنية الموسم المسرحى الجديد بفرع ثقافة سوهاج.

وانطلقت فعاليات العرض المسرحى "ساقية علام" لقصر ثقافة المنشاة تأليف طه الأسوانى، ألحان شريف صلاح، ديكور د. مروة همام، أشعار وائل فتحى، إستعراضات محمد الرز، اخراج محمود أبو ذياده، تدور أحداث العرض عن الصراع على العمه والمريسه.

وبدأت الحكايه عند قتل أبو الجبالى ولم تتمكن عائلته من أخذ الثأر وتفكر العائله الأخرى ان يتزوج ابن القتيل من بنت القاتل حتى ينتهى الثأر، ولكن تتوالى الأحداث حيث نجد ان الجد له ولدان الجبالى وهلال، وكان الأب هو كبير البلد ومرت الأيام واخذ الأبن الجبالى العمه غصبا عن الاب، وتذكر الاب ما حدث له وفكر ان يتخلص من ابنه عن طريق ابنه الاخر ويرسم لذلك بالوقيعه بينهم، حتى قتل هلال اخيه الجبالى ويفكر الاب فى نفس الطريقه التى حدثت معه، وان يزوج علام ابن القتيل لحليمة ابنة القاتل، ثم يتعدى هلال على ابيه فيفكر فى التخلص منه عن طريق علام حيث يوضح له ان عمه هو من قتل ابيه، فيقرر علام قتل عمه وابو زوجته حليمه وبعد قتل عمه تعدى على الجد فيفكر الجد فى حيله اخرى حيث يوضح لحليمه بان من قتل ابيها هو زوجها وابن عمها علام، فتقوم حليمه بقتل علام وتصبح العمه من نصيبها.

تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة سوهاج العرض المسرحي ساقية علام عروض مسرحية في المحافظات فعاليات ثقافية

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