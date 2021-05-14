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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. الإفراج عن 919 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

نزلاء بأحد السجون
نزلاء بأحد السجون

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى والفضائية المصرية، وتقديم الإعلاميان جومانا ماهر وحسام الحداد، تقريرا عن الإفراج بالأمس عن 919 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر.

 

ويأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ .

 


 

الفطر المبارك اخبار التوك شو نزلاء السجون وزارة الداخلية

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