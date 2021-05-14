عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس جامعة أسيوط يزور أسر شهداء الأطقم الطبية لتقديم هدايا من الرئيس السيسى

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يزور أسر شهداء الأطقم الطبية

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بزيارة ودية لعدد من أسر شهداء الأطقم الطبية  من أبناء مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية لتقديم عدد من الهدايا العينية والمالية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جامعة أسيوط: تطعيم 120 ألف فرد بلقاح كورونا داخل مقرات طبية بالجامعة

رئيس جامعة أسيوط يطلق حملة توعوية بأهمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وأشاد رئيس جامعة أسيوط باللفتة الإنسانية الكريمة من رئيس الجمهورية  وحرصه على إدخال السرور على أبناء شهداء الأطقم الطبية فى العيد وتقديره لتضحيات الأطقم الطبية ممن ضحوا بحياتهم خلال قيامهم بأداء واجبهم المهنى فى التصدي لفيروس كورونا وعلاج المرضى .

وأشار الدكتور طارق الجمال أن زيارته لأسر شهداء الأطقم الطبية بدأت بزيارة أسرة المرحوم الدكتور محمد احمد على غليونجى الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة و الجهاز الهضمي بكلية الطب حيث استقبلته زوجته الدكتورة هالة صلاح الدين وأطفاله، أعقبها توجهه إلى منزل المرحوم مصطفى عيد جاد الرب المسعف بقسم أمراض الصدر بالمستشفى الجامعى حيث كان فى استقباله السيدة حمدية محمد محمود زوجة المرحوم وأولاده ، وكانت المحطة الأخيرة فى جولة رئيس الجامعة فى قرية موشا وذلك لزيارة أسرة المرحومة السيدة نادية فاروق الممرضة حيث التقى سيادته خلال زيارته بالطالبة أسراء أسامة كمال الطالبة بكلية الآداب قسم الإعلام بالجامعة وأخواتها من أبناء الفقيدة.

وخلال زيارته نقل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهنئة سيادته لأسر الشهداء من الأطقم الطبية ، مؤكداً خلال لقائه بأفراد الأسر على تقدير الدولة المصرية وجامعة أسيوط لدور الأطقم الطبية وتضحياتهم بأنفسهم من أجل علاج وإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا ، داعيهم للشعور بالفخر والاعتزاز بشهدائهم ممن لم يتوانوا فى القيام بعملهم وآداء مهامهم فى الخدمة الطبية على أكمل وجه فى ظل جائحة كورونا وانتشار الوباء، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة سوف تظل بجانبهم دوماً وأن أبوابه ستظل مفتوحة لتذليل اى عقبات أو حل أى مشكلات قد تواجههم.

DSC_6980
DSC_6980
DSC_6954
DSC_6954
DSC_6949
DSC_6949
DSC_6943
DSC_6943
DSC_6929
DSC_6929
DSC_6932
DSC_6932
DSC_6923
DSC_6923
DSC_6934
DSC_6934
DSC_6926
DSC_6926
DSC_6900
DSC_6900
DSC_6922
DSC_6922
DSC_6920
DSC_6920
شهداء الأطقم الطبية هدية الرئيس مستشفيات جامعة أسيوط الرئيس السيسي كلية الطب جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط :تقديم"دراسة كافية" و "تقييم عادل" أساس إنهاء العام الجامعي

رئيس جامعة أسيوط: 75 حالة من مصابي كورونا تخضع للعلاج بالمستشفى الجامعى

ترشيحاتنا

بعد اعلان حبها الشديد لمصر.. محافظ جنوب سيناء يلتقي جلوريا والكر المصابة بالسرطان

قرار صارم من الجبلاية بشأن معسكر يونيو بعد تزوير أعمار لاعبي منتخب 2006

لدعم الفلسطينيين.. عشرات اللبنانيين يقتحمون السياج الحدودي ويدخلون إسرائيل

دعاء أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر لنصرة القدس والأقصى.. فيديو

أمنيا ودبلوماسيا .. التحركات المصرية لا تهدأ لوقف الاعتداء على الأراضي الفلسطينية |تحليل

الصين تتفوق على الشركات العالمية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتربح مليارات الدولارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر عن فلسطين: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة|فيديو

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

مذبحة في الخانكة .. عاطل يقتحم منزل طليقته ويقتل ابنته وخالها ويصيب 4 آخرين

رياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس ثالث أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ