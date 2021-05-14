رئيس جامعة أسيوط يزور أسر شهداء الأطقم الطبية لتقديم هدايا من الرئيس السيسى

بمناسبة عيد الفطر المبارك

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بزيارة ودية لعدد من أسر شهداء الأطقم الطبية من أبناء مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم عدد من الهدايا العينية والمالية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط باللفتة الإنسانية الكريمة من رئيس الجمهورية وحرصه على إدخال السرور على أبناء شهداء الأطقم الطبية فى العيد وتقديره لتضحيات الأطقم الطبية ممن ضحوا بحياتهم خلال قيامهم بأداء واجبهم المهنى فى التصدي لفيروس كورونا وعلاج المرضى .

وأشار الدكتور طارق الجمال أن زيارته لأسر شهداء الأطقم الطبية بدأت بزيارة أسرة المرحوم الدكتور محمد احمد على غليونجى الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة و الجهاز الهضمي بكلية الطب حيث استقبلته زوجته الدكتورة هالة صلاح الدين وأطفاله، أعقبها توجهه إلى منزل المرحوم مصطفى عيد جاد الرب المسعف بقسم أمراض الصدر بالمستشفى الجامعى حيث كان فى استقباله السيدة حمدية محمد محمود زوجة المرحوم وأولاده ، وكانت المحطة الأخيرة فى جولة رئيس الجامعة فى قرية موشا وذلك لزيارة أسرة المرحومة السيدة نادية فاروق الممرضة حيث التقى سيادته خلال زيارته بالطالبة أسراء أسامة كمال الطالبة بكلية الآداب قسم الإعلام بالجامعة وأخواتها من أبناء الفقيدة.

وخلال زيارته نقل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهنئة سيادته لأسر الشهداء من الأطقم الطبية ، مؤكداً خلال لقائه بأفراد الأسر على تقدير الدولة المصرية وجامعة أسيوط لدور الأطقم الطبية وتضحياتهم بأنفسهم من أجل علاج وإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا ، داعيهم للشعور بالفخر والاعتزاز بشهدائهم ممن لم يتوانوا فى القيام بعملهم وآداء مهامهم فى الخدمة الطبية على أكمل وجه فى ظل جائحة كورونا وانتشار الوباء، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة سوف تظل بجانبهم دوماً وأن أبوابه ستظل مفتوحة لتذليل اى عقبات أو حل أى مشكلات قد تواجههم.

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