مصطفى بكري: فلسطين من النهر إلى البحر وطن واحد شعب واحد

وجه مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، رسالة دعم للأشقاء في فلسطين، مطالبهم بالوقوف صفا واحدا ضدد الاحتلال الإسرائيلي.

‏وكتب مصطفى بكري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "النفير العام في كل فلسطين، التضامن مع الأهل في غزه بعد صلاة الجمعة.. رسالة للعالم، كل فلسطين من النهر إلي البحر: وطن واحد - شعب واحد".

وعلق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق القدس الشريف والمسجد الأقصى، بقوله تعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

ووجه أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، رسالة من منبر الجامع الأزهر، في خطبة الجمعة، قائلا لإخواننا في القدس الشريف "لا تخف واستمر في صمودك واصبروا وصابروا ورابطوا".



وتابع: تعالوا يا أمتنا الإسلامية نطهر هذه الدنيا من المعاصي وندعو الواحد الأحد حتى ينصرنا نصر عزيز مقتدر، ويومها سيحقق الله النبوءة التي بشر بها رسولنا الكريم كما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله قال "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى يختبئ اليهودي خلف الحجر أو الشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا عبدالله خلفي يهودي، تعالى فاقتله".

وأكد أننا يوم أن نحقق إسلامنا الحقيقي ، تتحقق لنا هذه النبوءة، فحققوا دينكم وإسلامكم لله، يحقق لكم نصركم.



