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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القتال مع الفلسطينيين

الخطوط الجوية الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، اليوم الجمعة، تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، بسبب القتال الدائر بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنها قررت تمديد تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى 17 مايو الجاري، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وطالب مالكو ناقلات النفط الخام التي تشحن النفط إلى إسرائيل، طالبوا بتحويل مسارهم من عسقلان إلى ميناء حيفا بسبب القتال بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وتسبب القصف الصاروخي الذي تبنته المقاومة الفلسطينية في غزة، ليلة أمس الخميس، بانقطاع الكهرباء عن مناطق من مدينة عسقلان، بعد سقوط الصواريخ فيها.

كما تسبب سقوط صاروخ من قطاع غزة يوم 11 مايو الحالي، باندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفطي تابع للحكومة الإسرائيلية.

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